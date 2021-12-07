Son dakika | Altın düşüşe geçti (7 Aralık 2021)
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 785 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün 795,9 lira ile tarihi zirvesini gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 789,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne dolar kurundaki gerilemeye paralel düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 784,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.285 lira, Cumhuriyet altını da 5.230 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.783 dolardan alıcı buluyor.
OMİCRON VARYANTI ETKİSİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile küresel piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının gerilemesine sebep olduğunu kaydetti.
Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 13,6850 seviyesinde bulunuyor.
PİYASALARDA VERİ GÜNDEMİ
Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksi, Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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