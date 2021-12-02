Son dakika | Bakan Muş açıkladı: Dış ticaret açığı belli oldu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerine dair, "Dış ticaret açığı 3,4 milyar dolar" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.
Muş, "Kasım ayında dış ticaret açığı 3,4 milyar dolar. Ocak-Kasım döneminde ihracat 203,1 milyar dolar, ithalat 242,3 milyar dolar" dedi.
Muş şunları söyledi:
"İhracatımız kasımda yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir, bu değer bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır
Kasım ayında dış ticaret açığı 3,4 milyar dolar,
Ocak-Kasım döneminde ihracat 203,1 milyar dolar, ithalat 242,3 milyar dolar,
Kasım ayı ithalatı yüzde 26,7 artışla 26,8 milyar dolar,
Kasım ayı ihracatı yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar dolar,
Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 4 puan artışla yüzde 80 oldu."
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