Son Dakika: Motorinde yeni indirim
Motorin fiyatlarına 31 Mart tarihinden geçerli olmak üzere 88 kuruşluk indirim yapıldı.
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorine bir indirim daha yapıldı.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 31 Mart itibariyle 88 kuruş indirimle 21,24 TL'ye geriledi.
Motorin fiyatlarında 30 Mart tarihinde de indirim gerçekleştirilmişti. Son 2 günde yapılan fiyat düzeltmeleriyle motorin fiyatlarında 2,42 TL'lik indirim yapılmış oldu.
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