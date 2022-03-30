Motorine bir indirimin daha gelmesi bekleniyor

30 Mart 2022 Çarşamba, 10:59

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti. Motorin grubuna yarından itibaren de indirim gelmesi bekleniyor.

NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre 31 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 88 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Son indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 21,24 liraya düşecek.