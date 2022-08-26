Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (26 Ağustos 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 250 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 138 milyon 72 bin 850 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 138 milyon 179 bin 136 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 250 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 7 milyon 565 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 797 lira 50 kuruş, satış fiyatı 17 bin 702 lira 50 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 144 milyon 882 bin 555 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 398 bin 830 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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