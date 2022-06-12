Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (12 Haziran 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 752 lira 83 kuruş, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,1 azalarak 1 milyar 222 milyon 3 bin 474 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 752 lira 83 kuruş, en düşük saat 02.00 ve 12.00'de 1500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 167 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 197 lira 134 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1350 lira olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu'ndan nikahta 'kıdemli' esprisi
- Tek kadın motosikletli ATT'si vakaya 3 dakikada ulaşıyor
- Beylikdüzü'nde yangın
- Kocaeli'de denizde kadın cesedi bulundu
- Göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
- İstanbul Avcılar'da çakmakla oyun dubleks evi yaktı
- Kadıköy D-100 yolunda kaza: 2 araç çarpıştı
- Atandığı köy okulunda öğrencilerin hayatını değiştirdi
- Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı
- Lunaparkta salıncak koptu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- CHP ilçe gençlik kolları yöneticisi hayatını kaybetti
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- Ankara'da alarm:Yağış şiddetini arttırdı, bir kişi kayıp
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Helikopter kazasından bir trajedi daha
- 'Geç kardeşim, geç onları'
- 'Kur şoku başladı'
- 'Erken seçim sinyali' yorumu