Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?

Yayınlanma: 25.09.2024 - 15:15

Güncelleme: 25.09.2024 - 15:15

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,4 azalarak 1 milyar 557 milyon 671 bin 370 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1350 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 445 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 455 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1819 lira 98 kuruş olarak belirlendi.