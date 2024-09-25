Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1350 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?
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AA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 15:15

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,4 azalarak 1 milyar 557 milyon 671 bin 370 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1350 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 445 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 455 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1819 lira 98 kuruş olarak belirlendi.


Etiketler: #EPİAŞ #elektrik #spot elektrik

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