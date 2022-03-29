Standard and Poor's Türkiye'nin büyüme tahminlerini düşürdü
S&P Global, aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerinin düşürüldüğünü açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Ukrayna'daki savaşın etkilerine işaret ederek gelişmekte olan piyasalar için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Revizyonların büyük bölümü gelişmekte olan Avrupa ekonomilerine yönelik tahminlerde yapıldı.
S&P Global, gelişmekte olan piyasalar için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,0'a indirirken, 2023 için beklentisini de yüzde 4,4'ten 4,3'e revize etti.
Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den 2,4'e ve2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1'den 2,9'a indiren S&P Global, 2024 için GSYH büyüme tahminini ise yüszde 3,0'dan 3,3'e yükseltti.
Yüksek emtia fiyatklarından ve lojistik maliyetlerinden kmaynaklı negatif arz şokunun yüksek fiyatları güçlendireceğini belirten S&P, bununla birlikte emtia üreticisi ülkelerin yüksek fiyatlardan fayda sağlayacaklarnını vurguladı S&P Global, gelişmekte olan piyasalarda 2022 yılı enflasyonunun Kasım ayın8daki tahmine göre 1,2 puan daha yukarıda gerçekleyşeceğini de öngördü.
SON RAPORU AÇIKLADI
Bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm Gelişmekte olan Piyasalar 2022 2'nci Çeyrek" raporunda, Rusya-Ukrayna çatışmasının emtia piyasaları, tedarik zincirleri ve küaresel güven üzerinde en akut etkilerinin birinci ve ikinci çeyrekte görüleceğini belirten S&P Global, yılın geri kalanında ve sonrasında ise bu etkinin azalacağını savundu.
Küresel ekonomi için 2022 büyüme tahminini 0,6 puan, 2023 beklentisini 0,2 puan aşağı yönlü revize eden S&P Global, Kasım ayında yayınlanan raporda Rusya için yüzde 2,7 olarak ifade ettikleri 2022 büyüme tahminini yüzde 8,5 daralma olarak revize ettiklerini de vurguladı.
Fed'in bu yıl (Mart ayında yapılan dahil) 17 baz puanlık faiz artırımı yapacağını öngören S&P Global, 2023 yılında da kümülatif olarak 100 baz puan daha faiz artırımı yapılacağını tahmin etti. Fed'in bilonçosunu daraltmaya yönelik stratejisiniu de Mayıs ayında açıklamasını beklediğini belirtti.
Rusya-Ukrayna çatışmasından kaynaklı olarak büyümede görülen yavaşlamaya Çin'in politika reaksiyonu vereceğini öngören S&P Global, Çin için 2022 yılı GSYH büyüle tahminini yüzde 4,9 olarak korudu.
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