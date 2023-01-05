'Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak' iddiasına ilişkin bakanlık açıklama yaptı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına ilişkin herhangi bir çalışma olmadığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, "telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının bulunmadığı öğrenildi.
Kamuoyunda gündeme gelen haberlerde, bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, bakanlığın gündeminde bu yönde bir çalışma bulunmuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu’nu kurtaracak imam
- MHP'den isim vermeden 'Sinan Ateş' açıklaması
- Erdoğan'dan maaşlara yeni ayar
- MHP'deki FETÖ Komisyonu'nun başındaymış
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı
- Zonguldak'ta 50 köy karantinaya alındı
- ‘Meclis'te 360’ı bul öyle gel’
- 'Alay' etmeye çalıştı, çok sert yanıt: 'Arsız'
- Tutuklular arasında MHP'li yönetici de var
- Sigaraya dev zam!