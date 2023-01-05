'Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak' iddiasına ilişkin bakanlık açıklama yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına ilişkin herhangi bir çalışma olmadığını bildirdi.

AA
05 Ocak 2023 Perşembe, 12:11
'Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak' iddiasına ilişkin bakanlık açıklama yaptı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, "telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının bulunmadığı öğrenildi.

Kamuoyunda gündeme gelen haberlerde, bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, bakanlığın gündeminde bu yönde bir çalışma bulunmuyor.


hazine Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV

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