TÜK açıkladı: Tüketici güveni aralıkta azaldı

Tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.3 oranında azaldı; kasım ayında 76.6 olan endeks, aralık ayında 75.6 oldu. 6 ay sonra ilk düşüş yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 10:12
TÜK açıkladı: Tüketici güveni aralıkta azaldı
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı.

Kasım ayında 76.6 olan endeks, aralık ayında 75.6 oldu.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.



tüik tüketici güven endeksi Aralık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler