TÜK açıkladı: Tüketici güveni aralıkta azaldı
Tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.3 oranında azaldı; kasım ayında 76.6 olan endeks, aralık ayında 75.6 oldu. 6 ay sonra ilk düşüş yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı.
Kasım ayında 76.6 olan endeks, aralık ayında 75.6 oldu.
Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.
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