Vergi, ceza ve banka gelirleri fazla verdirirken örtülü harcama üçe katlandı

16 Mart 2022 Çarşamba, 02:00

Şubatta giderlerdeki yükselişe karşın vergi, ceza ve kamu bankalarından elde edilen gelirlerdeki artış bütçeyi kurtardı. Kurumlar vergisinde ocaktaki dikkat çeken artış şubatta da sürdü. Örtülü ödenek harcamaları ise şubatta ocak ayındaki harcamayı 3’e katladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçede şubat ve ocak-şubat döneminde yaşanan gerçekleşmeler şöyle:

Şubatta bütçe giderleri 200.8 milyar TL, bütçe gelirleri 270.6 milyar TL oldu. Bütçe 69.7 milyar TL fazla verdi. Geçen yılın şubat ayında da 23.1 milyar TL bütçe fazlası oluşmuştu.

Ocak-şubat döneminde bütçe giderleri 346.8 milyar TL, bütçe gelirleri 446.6 milyar TL oldu. Bütçe iki aylık dönemde de 99.8 milyar TL fazla verdi. Şubatta vergi gelirleri geçen yıla göre 98.4 milyar TL’den 180.3 milyar TL’ye çıktı. Tahsilat yüzde 83.2 arttı. Geçen yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında gelir vergisi 12.5 milyar TL’den 16.7 milyar TL’ye, dahilde alınan KDV 6.8 milyar TL’den 8.3 milyar TL’ye, ÖTV 14.1 milyar TL’den 18.8 milyar TL’ye, BSMV 2 milyar TL’den 3.1 milyar TL’ye, damga vergisi 2.1 milyar TL’den 2.4 milyar TL’ye, harçlar 3.3 milyar TL’den 3.8 milyar TL’ye çıktı.

BU KURUMLAR HANGİSİ

Şubatta vergide en fazla artış ocakta olduğu olduğu gibi yine kurumlar vergisinde yaşandı. Kurumlar vergisi geliri geçen yıla göre 36.9 milyar TL’den 82.6 milyar TL’ye çıktı. İthalde alınan KDV de 15.3 milyar TL’den 35.7 milyar TL’ye yükseldi. Vergi gelirleri içerisinde kurumlar vergisinin payı yüzde 45.8, ithalde alınan KDV’nin payı da yüzde 19.8 oldu.

İki aylık dönemde de toplam vergi gelirleri geçen yıla göre 177.6 milyar TL’den 327.7 milyar TL’ye çıktı. Faiz giderleri geçen yılın şubat ayına göre 12.7 milyar TL’den 43.6 milyar TL’ye yükseldi.

ÖRTÜLÜ COŞTU

Cumhurbaşkanı kullanımında bulunan örtülü ödenek harcamaları ocak ayına göre 57 milyon 13 bin TL’den 169.1 milyon TL’ye yükseldi. İki aylık harcama 226.1 milyon TL’ye çıktı. Yapılan harcamalar gizli olduğu için açıklanmıyor.

CEZA KASAYI DOLDURDU

Para cezalarından iki ayda elde edilen gelir 7.1 milyar TL oldu. İki aylık dönemde trafik para cezalarından 1.1 milyar TL gelir sağlandı. Bütçedeki yıllık hedef 8.3 milyar TL’ydi. Vergi cezalarından elde edilen gelir de 2.9 milyar TL oldu.