Yabancı yatırımcılardan İstanbul ve Ankara çıkarması

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 17:36

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 17:36

Çok sayıda yabancı yatırımcı, mayıs ayında yapılacak seçimlerin Türkiye ekonomisi ve finans piyasalarında köklü bir değişim yaratıp yaratmayacağına dair nabız yoklamak için yıllar sonra İstanbul ve Ankara’da görüşmeler yapacak.

Konuya yakın yatırımcılar ve bankacılara göre, BBVA ve BNP Paribas’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda büyük yabancı banka finans kuruluşu yatırımcı, mevcut politika yapıcılar ve muhalefet yetkilileri ve danışmanlarıyla görüşmelerde bulunacak.

Yatırımcılar son yıllarda oldukça azalttıkları hatta TL cinsi tahvil piyasasında neredeyse sıfırladıkları Türkiye pozisyonlarını artırmak için seçim döneminin iyi bir fırsat yaratıp yaratmayacağını anlamaya çalışacaklar.

ZİYARET DE TELEKONFERANS GÖRÜŞMELERİ DE ARTTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yükselen enflasyon karşısında büyük çaplı faiz indirimleri de dahil olmak üzere alışılmışın dışındaki politika yaklaşımı sonucunda, ekonomi ve piyasalar büyük ölçüde devlet kontrolüne bırakıldı ve son beş yılda çok sayıda yabancı yatırımcı Türkiye piyasalarından çıktı.

Ancak 11-12 Mart hafta sonunda yapılan anketler 14 Mayıs’ta gerçekleşecek ve Türkiye tarihi açısından en önemli seçim olarak görünen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında 10 puan ileride olduğunu göstermişti.

Kaynaklar, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ziyaretlerinin ve telekonferans görüşmelerinin de son haftalarda arttığını söylediler. Görüşmeler nisan ayında da devam edecek ve geçmiş yıllara göre çok daha fazla ilgi görüyor.

ZİYARETE GELECEKLERİN 1.5 TRİLYON DOLAR TAHVİL VARLIĞI VAR

Konuya yakın bir kaynak, BBVA’nın düzenleyeceği ziyarete katılacak müşterilerin gelişmekte olan piyasalarda yaklaşık 1,5 trilyon dolar tahvil varlığı bulunduğunu söyledi.

Kaynak muhalefet seçimini kazanırsa, “Nispeten kısa süre içinde büyük çaplı faiz artışına gidilme ihtimali var. Yatırımcılar “kimin kazanacağını, kimin başlıca pozisyonlara getirileceğini ve programın ne olacağını anlamaya çalışıyor” dedi.

BBVA’nın Türkiye birimi Garanti BBVA GARAN.IS toplantı ile ilgili bir yorum yapmadı, Fransız BNP’nin çoğunluk hissedar olduğu TEB ise BNP’nin EM yatırımcı toplantılarının önümüzdeki haftalarda düzenleyeceğini teyit etti.

Hazine verilere göre, TL cinsi tahvil piyasasındaki yabancı payı beş yıl önceki yüzde 25’e yakın rekorlarından şu anda yüzde 1’in altına düştü. Yabancılar benzer şekilde hisse senedi gibi piyasalarda da payını azalttı. Bu değişim Türkiye’nin uyguladığı alışılagelmişin dışındaki politikalar nedeniyle yaşandı.

Her ne kadar bazı analistler, muhalefetin cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerini kazanması halinde TL’de keskin değer kazanacağını öngörseler de, bazıları muhalefetin olası seçim zaferi sonrasında uygulanabilecek parasal sıkılaştırmanın ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını da tahmin ediyorlar.

Analistler ayrıca, 2021’in sonundan bu yana uygulanmaya başlanan sayısız düzenlenin ve TCMB ve diğer düzenleyici kurumlarda ve bakanlıklarda beklenen geniş çaplı yönetim değişikliklerinin geçiş sürecini zorlaştıracağı görüşünde.

ABD’li Citi, ay başında İstanbul’da tahvil ve hisse senedi yatırımcılarıyla iki günlük yatırımcı toplantısı düzenlediğini açıkladı. Toplantının ardından paylaşılan notta banka yatırımcıların, seçim sonuçlarına dair “gergin” olsalar da “olumlu değişimler için umutlu” olduklarını belirtti.

Toplantılarda yer alacak bir Türk bankacı ise “Yatırımcılarda son dönemde Türkiye’ye yönelik bir ilgi oluştu. Düzenlenecek toplantılarında katılacak yatırımcıların bu ilgisinin yatırıma dönüşüp dönüşmeyeceğini izleyeceğiz” dedi.

DOĞRUDAN YATIRIM ODAKLILAR

Planlanan bir dizi diğer toplantıya dair bilgi sahibi bir başka kaynak, batılı yatırımcıların alışılagelmiş tarzdaki toplantılarına ilave olarak körfez bölgesinden de yatırımcı toplantısı için bu kez ilgi gördüklerini belirtti. Kaynak bu grubun farkının “doğrudan yatırım” odaklı olmasını söyledi.

Reuters’a konuşan ve yakında Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlayan Batılı bir yabancı yatırımcı muhalefetle kapsamlı olarak görüşmeyi istediklerini, aynı zamanda TCMB yetkilileri ile de görüşme planladıklarını belirtti.

Yatırımcı, “Türkiye’nin dengi pazarlar arasındaki ‘zayıf’ pozisyonunu yeniden gözden geçirmek için iyi bir fırsat olabilir. Eğer gelişmekte olan pazarlardan bu yıl bir yıldız çıkacaksa, o da Türkiye olur” açıklamasını yaptı.

TCMB, yatırımcı toplantılarına dair sorulara yanıt vermedi.