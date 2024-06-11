Yeni evleneceklere özel poliçe çeşitleri
Düğün sezonu açılırken evlenecek çiftler açısından sigorta teminatları da büyük önem taşıyor. Bu konuda bir rehber hazırlayan Sigortam.net, öncelikle özenle hazırlanan yeni ev ve eşyaların güvence altına alınmasını önerdi.
Bu kapsamda konut poliçesinde bina teminatı olmadan sadece evin içindeki eşyaların da sigortalanabileceği anımsatıldı. Aile sağlık sigortası ailenin tüm bireyleri tek poliçede teminat altına alabiliyor.
Bu sigorta özellikle acil cerrahi müdahaleler veya uzun süreli tedavilerde önemli avantajlar sunuyor. Bir diğer önemli ürün ise sağlık sigortalarına dahil edilen doğum teminatı.
Ancak en başta balayına
çıkacak çiftlere seyahat sağlık sigortası
öneriliyor. Otomobili olanlar ise kaskoyu
unutmamalı.
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