Yeni evleneceklere özel poliçe çeşitleri

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Bu kapsamda konut poliçesinde bina teminatı olmadan sadece evin içindeki eşyaların da sigortalanabileceği anımsatıldı. Aile sağlık sigortası ailenin tüm bireyleri tek poliçede teminat altına alabiliyor.

Bu sigorta özellikle acil cerrahi müdahaleler veya uzun süreli tedavilerde önemli avantajlar sunuyor. Bir diğer önemli ürün ise sağlık sigortalarına dahil edilen doğum teminatı.

Ancak en başta balayına çıkacak çiftlere seyahat sağlık sigortası öneriliyor. Otomobili olanlar ise kaskoyu unutmamalı.

