Yeni evleneceklere özel poliçe çeşitleri

Düğün sezonu açılırken evlenecek çiftler açısından sigorta teminatları da büyük önem taşıyor. Bu konuda bir rehber hazırlayan Sigortam.net, öncelikle özenle hazırlanan yeni ev ve eşyaların güvence altına alınmasını önerdi.

Serhat Aligil
Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00
Yeni evleneceklere özel poliçe çeşitleri
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Bu kapsamda konut poliçesinde bina teminatı olmadan sadece evin içindeki eşyaların da sigortalanabileceği anımsatıldı. Aile sağlık sigortası ailenin tüm bireyleri tek poliçede teminat altına alabiliyor.

Bu sigorta özellikle acil cerrahi müdahaleler veya uzun süreli tedavilerde önemli avantajlar sunuyor. Bir diğer önemli ürün ise sağlık sigortalarına dahil edilen doğum teminatı.

Ancak en başta balayına çıkacak çiftlere seyahat sağlık sigortası öneriliyor. Otomobili olanlar ise kaskoyu unutmamalı.


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