Yurttaşın borcu kabarıyor: 1.8 trilyon lira

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 04:00

Rapora göre, son aylarda aralıksız bir büyüme eğilimi sergileyen bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 24 Şubat-3 Mart haftasında 29 milyar lira daha artarak 1 trilyon 762 milyar liraya çıktı.

Ayrıca yurttaşın vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borcu 32.1 milyar TL, TOKİ’ye borcu 28 milyar lira, varlık yönetim şirketlerine borcu 36 milyar TL.