Yurttaşın borcu kabarıyor: 1.8 trilyon lira

CHP TBMM Grubu’nun yeni haftalık ekonomi raporunda, yurttaşın borç durumuna yer verildi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00
Yurttaşın borcu kabarıyor: 1.8 trilyon lira
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Rapora göre, son aylarda aralıksız bir büyüme eğilimi sergileyen bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 24 Şubat-3 Mart haftasında 29 milyar lira daha artarak 1 trilyon 762 milyar liraya çıktı.

Ayrıca yurttaşın vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borcu 32.1 milyar TL, TOKİ’ye borcu 28 milyar lira, varlık yönetim şirketlerine borcu 36 milyar TL.


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