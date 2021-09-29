AKP'nin oy kaybı hakkında çarpıcı rakamları açıkladı

FARK EN AZ 20 PUANIN ÜZERİNDE

“Şu an için Cumhur İttifakı’nın ve Millet İttifakı’nın içinde olmayan yaklaşık 20 puanlık bir oy havuzu var. Bunlardan yüzde 12’si HDP, yaklaşık yüzde 5’i DEVA ve Gelecek Partisi, yüzde 3’ü de diğer partileri içeriyor. HDP dışında diğerleri AKP ve CHP’den kopanlar. Şimdi bu 20 puanın Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda kime gideceği sorusu önemli. HDP’nin açıklamalarına baktığımızda bu 12 puanın Millet İttifakı’na gelme olasılığı bugün itibarıyla iyice yükseldi.

DEVA ve Gelecek Partisi’nin bütün bu yaşananlardan sonra tekrardan Cumhur İttifakı’nı desteklemeyeceğini biliyoruz. Muharrem İnce’nin partisinin ve diğer partilerin de ikinci turda Cumhur İttifakı’na oy vermesi düşük görünüyor. Benim gördüğüm şu an iki ittifakın da oy oranları eşit ama kimin potansiyeli daha yüksek dediğimizde, Cumhur İttifakı dezavantajlı durumda.

Muhalefetin şu an için iktidarla başa baş olmasını sağlayan önemli faktörlerden bir tanesi yerel yönetim başarısı. Çünkü iktidar, uzun yıllar muhalefeti becerisizlikle suçladı ve ülkeyi yönetemeyeceğini iddia etti. Yerel seçimlerde de bu argümanlar kullanıldı.

Muhalefete ait belediyelerde yapılan vatandaş memnuniyet anketlerinde memnuniyet oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Hatta bir kamuoyu desteğinin de olduğunu görüyoruz. İnsanlar, ‘Muhalefet yönetemez’ şeklindeki propagandalara çok da ikna olmuyor.

İnsanların başkanlık sistemine olan güvenleri sarsıldı. Bugün referandum olsa başkanlık sistemine seçmenlerin yüzde 60’ı hayır oyu vereceğini söylüyor. İnsanlar artık parlamenter sistem istiyor.