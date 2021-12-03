18 ayar altından yapılma 100 yıllık saati rekor fiyata satıyor
Dedesinin de antikacı olduğunu ifade eden Nuri Yıldırım, "20 yıldır antika alıp satıyorum. En son elime 100 yıllık 18 ayar altından yapılmış bu saat geçti. Saatin kordonu ve kasası 80 gram altından yapılmış. Çok nadide bir parça. Bu saati 10 bin dolardan satışa çıkarttım, meraklılarını bekliyor" dedi.
Video Haberler
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK önünde sert sözler
- Benzine bir zam daha
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Doların düşeceği tarihi açıkladı
- Kalp hastalığının bilinmeyen 5 sinyali
- Yavaş'tan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Enflasyon rakamları açıklandı