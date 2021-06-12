4

"İLGİNÇ BULAN ÇOK OLUYOR"

Oto tamircisi Erkan Erzurum, 1984 model otomobilini iş yerinin çatısına tabela görevi görmesi düşüncesiyle koydurduğunu belirterek, “5 yıldır oto tamirciliği yapıyorum. Bu araç sevdiğim bir araçtı. Tek kapılı sportif FORD, Escort XR3i. Önce yapıp evimin terasına koyayım dedim. Ondan sonra burası nasip oldu, burayı açınca aracı dükkana FORD olarak amblem olsun dedim. O yüzden bunu buraya koydum. 1984 model, araç XR3i bin 600 enjeksiyonlu bir araçtır. Araba güzeldir. Bazı parçalarından dolayı 2 sene yatırdım arabayı ondan sonrada bir soğukluk girdi, arabayı hurdaya ayırdım. Daha sonrada arabayı dükkanın çatısına koydum. İlginç bulan çok oluyor. Hatta yani adres olarak milletin bilindik bir noktası oldu” dedi.