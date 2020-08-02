1
Avrupa'da bu haftasonu bazı ülkelerde sıcaklıklar 40 dereceyi bulurken, sıcak hava dalgası uyarıları yayımlandı.
Cuma gününden bu yana Avrupa'nın büyük kısmı sıcak hava altında terlerken, İngiltere, Fransa ve İspanya'da rekor seviyelere yakın sıcaklıklar kaydedildi.
Kıta çapındaki, sosyal mesafe kuralları ve kısıtlamalarla, bu yaz mevsimi çok farklı geçiyor.
İspanya'ın başkenti Madrid'de, Covid-19 vakalarının yeniden artması üzerine, maske takmak zorunlu hale getirildi ve maskeler sıcak hava dalgası yaşanırken takılmak zorunda.
Video Haberler
- Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada
- İstiklal'de endişe verici görüntüler
- Erdoğan canlı yayında olduğunu unuttu
- Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
- Dehşete düşüren görüntüler! Cep telefonuyla görüntülendi
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi
- Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi
- İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var