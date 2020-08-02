<p>Avrupa'da bu haftasonu bazı ülkelerde sıcaklıklar 40 dereceyi bulurken, sıcak hava dalgası uyarıları yayımlandı.</p><p>Cuma gününden bu yana Avrupa'nın büyük kısmı sıcak hava altında terlerken, İngiltere, Fransa ve İspanya'da rekor seviyelere yakın sıcaklıklar kaydedildi.</p><p>Kıta çapındaki, sosyal mesafe kuralları ve kısıtlamalarla, bu yaz mevsimi çok farklı geçiyor.</p><p>İspanya'ın başkenti Madrid'de, Covid-19 vakalarının yeniden artması üzerine, maske takmak zorunlu hale getirildi ve maskeler sıcak hava dalgası yaşanırken takılmak zorunda.</p>
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Avrupa'da bu haftasonu bazı ülkelerde sıcaklıklar 40 dereceyi bulurken, sıcak hava dalgası uyarıları yayımlandı.

Cuma gününden bu yana Avrupa'nın büyük kısmı sıcak hava altında terlerken, İngiltere, Fransa ve İspanya'da rekor seviyelere yakın sıcaklıklar kaydedildi.

Kıta çapındaki, sosyal mesafe kuralları ve kısıtlamalarla, bu yaz mevsimi çok farklı geçiyor.

İspanya'ın başkenti Madrid'de, Covid-19 vakalarının yeniden artması üzerine, maske takmak zorunlu hale getirildi ve maskeler sıcak hava dalgası yaşanırken takılmak zorunda.

<p>Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu, İspanya'nın Cordoma kentinde kendini serinleten bir kadın.<br></p>
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Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu, İspanya'nın Cordoma kentinde kendini serinleten bir kadın.

<p>Cuma günü sıcaklığın 34 dereceye çıktığ Londra'da, insanlar sosyal mesafeyi koruyarak güneşlendi.<br></p>
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Cuma günü sıcaklığın 34 dereceye çıktığ Londra'da, insanlar sosyal mesafeyi koruyarak güneşlendi.

<p>Hollanda'nın Nijmegen bölgesinde plajlar sıcak havayla birlikte doldu.<br></p>
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Hollanda'nın Nijmegen bölgesinde plajlar sıcak havayla birlikte doldu.

<p>Paris sakinleri, serinlemek için yaratıcıa yöntemler buldu. Fransa, ülkenin doğusundaik 13 bölgede sıcak hava dalgası alarmı verdi.<br></p>
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Paris sakinleri, serinlemek için yaratıcıa yöntemler buldu. Fransa, ülkenin doğusundaik 13 bölgede sıcak hava dalgası alarmı verdi.

<p>Roma'da yetkililer, yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.<br></p>
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Roma'da yetkililer, yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.

<p>Roma sakinleri, serinlemek için kentteki çeşmelerden faydalandı.<br></p>
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Roma sakinleri, serinlemek için kentteki çeşmelerden faydalandı.

<p>Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu, İspanya'nın Barcelona kentinde, insanlar denize daldı.<br></p>
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Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu, İspanya'nın Barcelona kentinde, insanlar denize daldı.

<p>İsviçre'de aralarında Cenevre kentinin de bulunduğu güney bölgelerinde sıcak hava dalgası alarmı verildi.<br></p>
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İsviçre'de aralarında Cenevre kentinin de bulunduğu güney bölgelerinde sıcak hava dalgası alarmı verildi.

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