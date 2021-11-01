AKP ve MHP seçmeni isyan etti: Cumhur İttifakı'nı karıştıracak sonuç

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2021 Pazartesi, 13:32
<p>MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, "Ekonomi Yönetimi" başlıklı bir anket sonucunu paylaştı.</p>

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, "Ekonomi Yönetimi" başlıklı bir anket sonucunu paylaştı.

<p>Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sencar, "Türkiye'nin Nabzı" anketinin ekim ayı sonuçlarına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Sencar anket sonucunu, "Erkem seçim olur mu diye soran meraklı okuyucularımıza. Bu algı kısmen de olsa düzeltilmeden iktidar erken seçime gitmez." notuyla paylaştı.</p>

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sencar, "Türkiye'nin Nabzı" anketinin ekim ayı sonuçlarına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Sencar anket sonucunu, "Erkem seçim olur mu diye soran meraklı okuyucularımıza. Bu algı kısmen de olsa düzeltilmeden iktidar erken seçime gitmez." notuyla paylaştı.

<p>Anket kapsamında seçmene, "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. </p><p>Sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP seçmenleri ekonomi yönetiminden memnun değil.</p>

Anket kapsamında seçmene, "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP seçmenleri ekonomi yönetiminden memnun değil.

<p>Sonuçlarda, AKP seçmeninin yüzde 60'ı, MHP seçmeninin yüzde 80'i ekonominin kötü yönetildiğini düşündüğü görüldü. Muhalefet partilerin tabanında ekonomi yönetimini iyi bulmayanların oranının ortalaması ise yüzde 98 oldu.</p>

Sonuçlarda, AKP seçmeninin yüzde 60'ı, MHP seçmeninin yüzde 80'i ekonominin kötü yönetildiğini düşündüğü görüldü. Muhalefet partilerin tabanında ekonomi yönetimini iyi bulmayanların oranının ortalaması ise yüzde 98 oldu.


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