AKP ve MHP seçmeni isyan etti: Cumhur İttifakı'nı karıştıracak sonuç
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sencar, "Türkiye'nin Nabzı" anketinin ekim ayı sonuçlarına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Sencar anket sonucunu, "Erkem seçim olur mu diye soran meraklı okuyucularımıza. Bu algı kısmen de olsa düzeltilmeden iktidar erken seçime gitmez." notuyla paylaştı.
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