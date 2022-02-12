Alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarparak durabildi

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 23:06
Alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarparak durabildi

Aksaray’da Kurtuluş Caddesi üzerinde yaşanan kazada, iddialara göre; Atatürk Bulvarı yönünde ilerleyen Tekin Başçeşme (42) idaresindeki 68 HE 572 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde bulunan 4 araca çarparak durdu.

Alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarparak durabildi

KANINDA YÜKSEK ALKOL ÇIKTI

Kazada park halindeki araçlar hurdaya dönerken sürücü Tekin Başçeşme (42) yaralandı.

Alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarparak durabildi

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarparak durabildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sürücüyü Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Sürücüye yapılan muayenede 3.52 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarparak durabildi

4 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonucu park halindeki 4 araç ve alkollü sürücünün aracı hurdaya döndü.

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