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Antetokounmpo, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı, “Kobe bunu yapabileceğimi düşünüyordu. Ben de yapmak zorundaydım. Daha çok çalışmak zorundaydım. O, bana inandı. Takıma liderlik edebileceğimi ve MVP olabileceğimi söylüyordu."

