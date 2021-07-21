<p>NBA final serisinde Phoenix Suns’ı 2-0’dan geri gelerek 4-2 mağlup eden Milwaukee Bucks, 50 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa ulaştı.<br></p>
1

NBA final serisinde Phoenix Suns’ı 2-0’dan geri gelerek 4-2 mağlup eden Milwaukee Bucks, 50 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

<p>Serinin altıncı maçında 50 sayı, 14 ribaunt ve 5 blok ile oynayan Giannis Antetokounmpo, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.<br></p>
2

Serinin altıncı maçında 50 sayı, 14 ribaunt ve 5 blok ile oynayan Giannis Antetokounmpo, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

<p>2019 ve 2020 yıllarında normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Yunan oyuncu, üç yıl üst üste normal sezonda ya da finalde MVP seçilen ilk uluslararası oyuncu oldu.<br></p>
3

2019 ve 2020 yıllarında normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Yunan oyuncu, üç yıl üst üste normal sezonda ya da finalde MVP seçilen ilk uluslararası oyuncu oldu.

<p>Daha önce Bill Russell, Wilt Chamberlain, Larry Bird, Michael Jordan, Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant bu başarıyı göstermişti.<br></p>
4

Daha önce Bill Russell, Wilt Chamberlain, Larry Bird, Michael Jordan, Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant bu başarıyı göstermişti.

<p>Antetokounmpo, serinin altıncı maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Kobe Bryant ile ilgili gelen soruya geçmişte aralarında yaşanan bir olay üzerinden yanıt verdi.<br></p>
5

Antetokounmpo, serinin altıncı maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Kobe Bryant ile ilgili gelen soruya geçmişte aralarında yaşanan bir olay üzerinden yanıt verdi.

<p>2020’de helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, sosyal medya hesabı üzerinden 2019 yılında MVP seçilen Antetokounmpo’yu kutlarken yaptığı paylaşımda sırada NBA şampiyonluğu olduğunu söylemişti.<br></p>
6

2020’de helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, sosyal medya hesabı üzerinden 2019 yılında MVP seçilen Antetokounmpo’yu kutlarken yaptığı paylaşımda sırada NBA şampiyonluğu olduğunu söylemişti.

<p>Antetokounmpo, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı, “Kobe bunu yapabileceğimi düşünüyordu. Ben de yapmak zorundaydım. Daha çok çalışmak zorundaydım. O, bana inandı. Takıma liderlik edebileceğimi ve MVP olabileceğimi söylüyordu."&nbsp;<br></p>
7

Antetokounmpo, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı, “Kobe bunu yapabileceğimi düşünüyordu. Ben de yapmak zorundaydım. Daha çok çalışmak zorundaydım. O, bana inandı. Takıma liderlik edebileceğimi ve MVP olabileceğimi söylüyordu." 

Video Haberler