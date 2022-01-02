Azerbaycan’dan Iğdır’a alışveriş için bir ayda 65 bin kişi geldi
Türk Lirası'nın değer kaybetmesi nedeniyle 25 Kasım ile 25 Aralık arasında Dilucu Sınır Kapısı'ndan 65 bin Azerbaycanlı turist Iğdır’a geldi. Azerbaycan Manat’ının 8 TL civarında olması sayesinde tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayan turistler, özellikle hafta sonunda kentte yoğunluk oluşturuyor.
Azerbaycan ile Türkiye’yi birbirine bağlayan Dilucu Sınır Kapısı’ndan bir ay içinde 65 bin turist Iğdır’a geldi. Dövizdeki düşüşe rağmen 1 Azerbaycan Manatı'nın bugün 8 lira civarında olması dolayısıyla iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayan Azerbaycanlılara Nahcıvan gümrük kapısında bazı ürünlere kısıtlama getirildiği belirtildi.
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