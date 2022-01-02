Azerbaycan’dan Iğdır’a alışveriş için bir ayda 65 bin kişi geldi

Azerbaycan ile Türkiye’yi birbirine bağlayan Dilucu Sınır Kapısı’ndan bir ay içinde 65 bin turist Iğdır’a geldi. Dövizdeki düşüşe rağmen 1 Azerbaycan Manatı'nın bugün 8 lira civarında olması dolayısıyla iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayan Azerbaycanlılara Nahcıvan gümrük kapısında bazı ürünlere kısıtlama getirildiği belirtildi.