Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gedson Fernandes hakkında konuştu. 

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Jorge Jesus, "Gedson Fernandes'in potansiyeline inanıyoruz. Joao Mario ve Taarabt'ın pozisyonunda oynuyor. Bu pozisyon için her zaman aday ve size bir seçim garantisi sunuyor. Gelişiyor ve buna inanıyoruz. Galatasaray'da oynadığı kadar oynamamış olmasına rağmen Benfica'da kalmak istedi. Burada daha fazla gelişeceğini biliyorsunuz." dedi.