<p>Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gedson Fernandes hakkında konuştu.&nbsp;</p>
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Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gedson Fernandes hakkında konuştu. 

<p>Transfer döneminde bir süre Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan ve uzun süre Galatasaray'ın ilgilendiği Gedson Fernandes hakkında konuşan Jorge Jesus, "Benfica'da kalmak istedi." dedi.&nbsp;</p>
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Transfer döneminde bir süre Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan ve uzun süre Galatasaray'ın ilgilendiği Gedson Fernandes hakkında konuşan Jorge Jesus, "Benfica'da kalmak istedi." dedi. 

<p>Jorge Jesus, "Gedson Fernandes'in potansiyeline inanıyoruz. Joao Mario ve Taarabt'ın pozisyonunda oynuyor. Bu pozisyon için her zaman aday ve size bir seçim garantisi sunuyor. Gelişiyor ve buna inanıyoruz. Galatasaray'da oynadığı kadar oynamamış olmasına rağmen Benfica'da kalmak istedi. Burada daha fazla gelişeceğini biliyorsunuz." dedi.&nbsp;</p>
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Jorge Jesus, "Gedson Fernandes'in potansiyeline inanıyoruz. Joao Mario ve Taarabt'ın pozisyonunda oynuyor. Bu pozisyon için her zaman aday ve size bir seçim garantisi sunuyor. Gelişiyor ve buna inanıyoruz. Galatasaray'da oynadığı kadar oynamamış olmasına rağmen Benfica'da kalmak istedi. Burada daha fazla gelişeceğini biliyorsunuz." dedi. 

<p>Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maça çıkan Gedson Fernandes 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.</p>
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maça çıkan Gedson Fernandes 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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