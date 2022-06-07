'Bu fakir' diyerek savunan Erdoğan'a kötü haber: 'AKP zenginlerin partisi' diyenler yüzde 55

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 12:36
<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Kızılcahamam’daki AKP 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında yaptığı konuşmada, kendisine ve partisine yönelik eleştirilere yanıt vermişti. </p>

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Kızılcahamam’daki AKP 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında yaptığı konuşmada, kendisine ve partisine yönelik eleştirilere yanıt vermişti. 

<p>Erdoğan, "Aslını inkâr eden haramzadeler her gün başka bir kılığa bürünebilir, başka dille konuşabilir. Kimse bizden böyle bir tavır, üslup, kişilik sergilememizi beklemesin. Bu fakir kendini bildi bileli böyledir. Değişmedi, değişmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı. </p>

Erdoğan, "Aslını inkâr eden haramzadeler her gün başka bir kılığa bürünebilir, başka dille konuşabilir. Kimse bizden böyle bir tavır, üslup, kişilik sergilememizi beklemesin. Bu fakir kendini bildi bileli böyledir. Değişmedi, değişmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı. 

<p>MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, "AKP kimin partisi" anketini paylaştı. Buna göre katılımcılara, “AK Parti zenginlerin partisi mi yoksa yoksulların partisi mi” sorusu yöneltildi. </p>

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, "AKP kimin partisi" anketini paylaştı. Buna göre katılımcılara, “AK Parti zenginlerin partisi mi yoksa yoksulların partisi mi” sorusu yöneltildi. 

<p>Seçmenlerin yüzde 55'i "Zenginlerin ve ayrıcalıklı kişilerin partisidir" yanıtını verdi. </p>

Seçmenlerin yüzde 55'i "Zenginlerin ve ayrıcalıklı kişilerin partisidir" yanıtını verdi. 

<p>Yüzde 31.9 ise "yoksulların partisidir" dedi. Fikrim yok/Cevap yok diyenlerin oranı ise yüzde 13.1 oldu.</p>

Yüzde 31.9 ise "yoksulların partisidir" dedi. Fikrim yok/Cevap yok diyenlerin oranı ise yüzde 13.1 oldu.

<p>Sencar yaptığı paylaşımına, "Haziran 2021 araştırmasında sorduğumuz 'AK Parti zenginlerin partisi mi yoksa yoksulların Partisi mi' sorusuna seçmenlerin yüzde 55'i zenginlerin partisi olduğunu söylüyor" notu da düştü.</p>

Sencar yaptığı paylaşımına, "Haziran 2021 araştırmasında sorduğumuz 'AK Parti zenginlerin partisi mi yoksa yoksulların Partisi mi' sorusuna seçmenlerin yüzde 55'i zenginlerin partisi olduğunu söylüyor" notu da düştü.

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