'Bu fakir' diyerek savunan Erdoğan'a kötü haber: 'AKP zenginlerin partisi' diyenler yüzde 55

Erdoğan, "Aslını inkâr eden haramzadeler her gün başka bir kılığa bürünebilir, başka dille konuşabilir. Kimse bizden böyle bir tavır, üslup, kişilik sergilememizi beklemesin. Bu fakir kendini bildi bileli böyledir. Değişmedi, değişmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.