Cebelitarık maçı öncesi Stefan Kuntz'tan açıklamalar

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 14:43
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki Cebelitarık ve Karadağ maçları öncesi FIFA'ya açıklamalar yaptı.</p>

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki Cebelitarık ve Karadağ maçları öncesi FIFA'ya açıklamalar yaptı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Kuntz’un açıklamaları şöyle:</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Türk Milli Takımı, benim için yoğun duyguların da dahil olduğu çok ilginç ve heyecan verici bir meydan okuma! Yeni oyuncularım ve halletmem gereken yeni şeyler var. Türk futbolunun potansiyelini zaten biliyordum."</p>

Kuntz’un açıklamaları şöyle:

"Türk Milli Takımı, benim için yoğun duyguların da dahil olduğu çok ilginç ve heyecan verici bir meydan okuma! Yeni oyuncularım ve halletmem gereken yeni şeyler var. Türk futbolunun potansiyelini zaten biliyordum."

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Türkiye her zaman yetenekli futbolculardan oluşan bir ülke olmuştur ve genç Türk oyuncuları en üst düzeyde mücadele edebilecekleri üst düzey turnuvalara taşımak için elimden geleni yapacağım."</p>

"Türkiye her zaman yetenekli futbolculardan oluşan bir ülke olmuştur ve genç Türk oyuncuları en üst düzeyde mücadele edebilecekleri üst düzey turnuvalara taşımak için elimden geleni yapacağım."

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"2017 ve 2021 yıllarında Almanya U21 Milli Takımı'yla iki kez Avrupa şampiyonu olduktan sonra yeni bir şey yapmak istediğimi ve yeni bir mücadeleye ihtiyacım olduğunu hissettim. TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü olma teklifi hayatımın en doğru anında geldi."</p>

"2017 ve 2021 yıllarında Almanya U21 Milli Takımı'yla iki kez Avrupa şampiyonu olduktan sonra yeni bir şey yapmak istediğimi ve yeni bir mücadeleye ihtiyacım olduğunu hissettim. TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü olma teklifi hayatımın en doğru anında geldi."

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Türkiye'nin başında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Türkiye için yüzde 100'ümden daha azını vermeyeceğim."</p>

"Türkiye'nin başında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Türkiye için yüzde 100'ümden daha azını vermeyeceğim."

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"TFF yönetim kurulu ile birlikte Türk futbolunun diğer alanlarında nasıl yardımlarım olacağını görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Kulüpleri ziyaret edip, teknik direktörleriyle görüşmeler yapacağım."</p>

"TFF yönetim kurulu ile birlikte Türk futbolunun diğer alanlarında nasıl yardımlarım olacağını görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Kulüpleri ziyaret edip, teknik direktörleriyle görüşmeler yapacağım."

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Bence her oyuncu yapbozun bir parçası. Biz her birini özenle ve en iyisini verecek şekilde kullanmaya çalışıyor, böylece fotoğrafımızı tamamlamayı amaçlıyoruz."</p>

"Bence her oyuncu yapbozun bir parçası. Biz her birini özenle ve en iyisini verecek şekilde kullanmaya çalışıyor, böylece fotoğrafımızı tamamlamayı amaçlıyoruz."

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Biz kendi işimizi yapacağız ve 2 maçımızı da kazanmaya çalışacağız. Öte yandan, gruptaki rakiplerimizin sonuçlarına da ihtiyacımız da var. Eğer kapı açılırsa içeri girmek için hazır olmalıyız."</p>

"Biz kendi işimizi yapacağız ve 2 maçımızı da kazanmaya çalışacağız. Öte yandan, gruptaki rakiplerimizin sonuçlarına da ihtiyacımız da var. Eğer kapı açılırsa içeri girmek için hazır olmalıyız."

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 yenildiği maç geçmişte kaldı. O dönemi yargılayacak kişi ben değilim."</p>

"Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 yenildiği maç geçmişte kaldı. O dönemi yargılayacak kişi ben değilim."

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Yepyeni bir Türk Milli Takımı kurma ve Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılma fikri beni heyecanlandırmaya, daha çok çalışmam için motive etmeye yetiyor."</p>

"Yepyeni bir Türk Milli Takımı kurma ve Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılma fikri beni heyecanlandırmaya, daha çok çalışmam için motive etmeye yetiyor."


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