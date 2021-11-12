Cebelitarık maçı öncesi Stefan Kuntz'tan açıklamalar

Kuntz’un açıklamaları şöyle:

"Türk Milli Takımı, benim için yoğun duyguların da dahil olduğu çok ilginç ve heyecan verici bir meydan okuma! Yeni oyuncularım ve halletmem gereken yeni şeyler var. Türk futbolunun potansiyelini zaten biliyordum."