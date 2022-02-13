Cesar Azpilicueta kulüp tarihinde bir ilki başardı

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 17:15
Cesar Azpilicueta kulüp tarihinde bir ilki başardı

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl şampiyon olan ve bu sene FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götüren Chelsea'de Cesar Azpilicueta, kulüp tarihine geçti.

Cesar Azpilicueta kulüp tarihinde bir ilki başardı

Turnuvaya yarı final aşamasından katılan Chelsea, finalde Brezilya temsilcisi Palmerias'ı uzatmada 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kulüp tarihde bu kupayı ilk kez kazanan Chelsea, 2012 yılında da final oynamıştı.

Cesar Azpilicueta kulüp tarihinde bir ilki başardı

Chelsea ile 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli savunmacı toplamda 8 kupa kazandı. Azpilicueta ayrıca, FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuyla birlikte tüm büyük kupaları kazanan ilk Chelsea oyuncusu unvanını da elde etmiş oldu.

Cesar Azpilicueta kulüp tarihinde bir ilki başardı

2012 yılında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan İspanyol stoper, Londra temsilcisiyle 459 maçta 15 gol ve 56 asist kaydetti. Bu sezon 30 maçta süre alan Azpilicueta, 1 gol ve 3 asist üretti.

Cesar Azpilicueta kulüp tarihinde bir ilki başardı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Azpilicueta, 10 yıllık Chelsea kariyerine nokta koyabilir. İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlerde, 32 yaşındaki oyuncunun Barcelona'yla anlaştığı ve sezonun tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

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