Cesar Azpilicueta kulüp tarihinde bir ilki başardı

Chelsea ile 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli savunmacı toplamda 8 kupa kazandı. Azpilicueta ayrıca, FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuyla birlikte tüm büyük kupaları kazanan ilk Chelsea oyuncusu unvanını da elde etmiş oldu.