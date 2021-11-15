"Cristiano Ronaldo, yönetimden Zidane'ı istedi" iddiası

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 12:13
<p>Manchester United'da kötü gidişin sürmesi halinde takımın başına gelebilecek isimler basında konuşulmaya devam ediyor.</p>

Manchester United'da kötü gidişin sürmesi halinde takımın başına gelebilecek isimler basında konuşulmaya devam ediyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">The Times’ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar teknik direktör arayışında rotayı Zinedine Zidane’a çevirdi. Takımın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun yönetimle bir görüşme gerçekleştirerek Zidane’ın gelişine yeşil ışık yaktığı belirtildi.</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p>

The Times’ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar teknik direktör arayışında rotayı Zinedine Zidane’a çevirdi. Takımın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun yönetimle bir görüşme gerçekleştirerek Zidane’ın gelişine yeşil ışık yaktığı belirtildi.


<p>Habere göre yıldız isim, Solskjaer'in ayrılması halinde Zinedine Zidane ile çalışmak istediğini iletti.</p>

Habere göre yıldız isim, Solskjaer'in ayrılması halinde Zinedine Zidane ile çalışmak istediğini iletti.

<p>2019-2021 yılları arasında yeniden Real Madrid’i çalıştıran Zidane, Ronaldo’nun yokluğunda bu kez Şampiyonlar Ligi kupasının uzağında kaldı.</p>

2019-2021 yılları arasında yeniden Real Madrid’i çalıştıran Zidane, Ronaldo’nun yokluğunda bu kez Şampiyonlar Ligi kupasının uzağında kaldı.


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