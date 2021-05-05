3
YEREL YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında) ile İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Video Haberler
- Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor