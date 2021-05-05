3

YEREL YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında) ile İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.