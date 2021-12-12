Dostluk mesajları verilen futbol maçında arbede çıktı
Bölgesel Amatör Lig 1'inci Bölge 2'nci Grup'ta yer alan Muş Belediyespor ile 1984 Muşspor, karşı karşıya geldi. Muş Şehir Stadyumu'nda oynanan ve maç öncesi dostluk mesajları verilen karşılaşmanın 2’nci dakikasında 1984 Muşspor, Yağiz Küçük’ün gölüyle 1-0 öne geçti. 4’üncü dakikada Muş Belediyespor, Azem Yavuz’un gölüyle skoru 1-1’lik beraberliğe getirmeyi başardı. 43’üncü dakikada 2’nci gölünü atan 1984 Muşspor, ilk yarıyı 2-1’lik skorla önde kapattı. İkinci yarının 77’nci dakikasında skoru 2-2 beraberliğe getiren Muş Belediyespor, 83’üncü dakikada yeniden 1984 Muşspor’un baskıları sonucu 3-2’lik skorla yenik duruma düştü. Son dakikalarda iyice gergin anların yaşandığı karşılaşmada, 90+10’uncu dakikada Muş Belediyespor bir gol daha atarak, 3-3’lük skorla durumu beraberliğe getirdi.
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