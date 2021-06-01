<p>Tesla'nın son aylarda uyguladığı zamlara yönelik eleştirilerin odağında olan şirketin CEO'su Elon Musk, sorunun endüstrinin genelindeki tedarik zinciri sıkıntılarından kaynaklandığını söyledi.<br></p>
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Tesla'nın son aylarda uyguladığı zamlara yönelik eleştirilerin odağında olan şirketin CEO'su Elon Musk, sorunun endüstrinin genelindeki tedarik zinciri sıkıntılarından kaynaklandığını söyledi.

<p>Otomotiv endüstrisinde koronavirüsü salgını nedeniyle tırmanan çip krizi, üreticileri etkilemeye devam ediyor.&nbsp;</p>
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Otomotiv endüstrisinde koronavirüsü salgını nedeniyle tırmanan çip krizi, üreticileri etkilemeye devam ediyor. 

<p>Bir Twitter kullanıcısı Tesla’nın son dönemdeki uygulamalarından memnun olmadığını berlitirek, araçların fiyatları yükselirken bazı özelliklerinin çıkarıldığına dikkat çekti.<br></p>
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Bir Twitter kullanıcısı Tesla’nın son dönemdeki uygulamalarından memnun olmadığını berlitirek, araçların fiyatları yükselirken bazı özelliklerinin çıkarıldığına dikkat çekti.

<p>Kullanıcıya yanıt veren Musk özellikle ham madde konusunda sıkıntı olduğunu belirterek, "Fiyatlar endüstri genelinde tedarik zincirindeki fiyat baskıları nedeniyle yükseliyor" dedi.&nbsp;</p><p>Tesla, mayıs ayının başında hayata geçirdiği yeni ücret politikasıyla, Model 3 ve Model Y’ye zam yapmıştı. Son zam, söz konusu modeller için son aylarda yapılan beşinci fiyat değişikliği oldu.</p>
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Kullanıcıya yanıt veren Musk özellikle ham madde konusunda sıkıntı olduğunu belirterek, "Fiyatlar endüstri genelinde tedarik zincirindeki fiyat baskıları nedeniyle yükseliyor" dedi. 

Tesla, mayıs ayının başında hayata geçirdiği yeni ücret politikasıyla, Model 3 ve Model Y’ye zam yapmıştı. Son zam, söz konusu modeller için son aylarda yapılan beşinci fiyat değişikliği oldu.

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