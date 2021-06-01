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Kullanıcıya yanıt veren Musk özellikle ham madde konusunda sıkıntı olduğunu belirterek, "Fiyatlar endüstri genelinde tedarik zincirindeki fiyat baskıları nedeniyle yükseliyor" dedi.
Tesla, mayıs ayının başında hayata geçirdiği yeni ücret politikasıyla, Model 3 ve Model Y’ye zam yapmıştı. Son zam, söz konusu modeller için son aylarda yapılan beşinci fiyat değişikliği oldu.
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