Ersin Destanoğlu, Kicker tarafından en iyi 11'e seçildi

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 13:58
<p>Alman Kicker dergisi, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek vaat eden genç isimleri listelediği 11 futbolculuk derlemesinde Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'na da yer verdi.&nbsp;<br></p>

Alman Kicker dergisi, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek vaat eden genç isimleri listelediği 11 futbolculuk derlemesinde Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'na da yer verdi. 

<p>Red Bull Salzburg'da forma giyen 19 yaşındaki Karim Adeyemi, Alman santrafor, bu sezon 10 resmi maçta şans buldu. Genç futbolcu rakip fileleri 7 kez havalandırırken 1 asist üretti.</p>

Red Bull Salzburg'da forma giyen 19 yaşındaki Karim Adeyemi, Alman santrafor, bu sezon 10 resmi maçta şans buldu. Genç futbolcu rakip fileleri 7 kez havalandırırken 1 asist üretti.

<p>20 yaşındaki&nbsp; futbolcu Lassina Traore, sezon başında Ajax'tan Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Kanatlarda ve hücumun en uçta görev alan genç futbolcu bu sezon 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı.<br></p>

20 yaşındaki  futbolcu Lassina Traore, sezon başında Ajax'tan Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Kanatlarda ve hücumun en uçta görev alan genç futbolcu bu sezon 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı.

<p>Ajax altyapısından çıkan Sven Botman şu anda Lille'de forma giyiyor. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le takım arkadaşı olan 21 yaşındaki savunmacı Şampiyonlar Ligi'ne damga vurabilecek isimler arasında adı geçiyor.</p>

Ajax altyapısından çıkan Sven Botman şu anda Lille'de forma giyiyor. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le takım arkadaşı olan 21 yaşındaki savunmacı Şampiyonlar Ligi'ne damga vurabilecek isimler arasında adı geçiyor.

<p>Lille'in 21 yaşındaki yıldızı Jonathan David de listede ilk sıralarda yer alıyor. Hızlı ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken genç hücumcunun bu sezon takımı için önemli bir konumda bulunması bekleniyor.</p>

Lille'in 21 yaşındaki yıldızı Jonathan David de listede ilk sıralarda yer alıyor. Hızlı ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken genç hücumcunun bu sezon takımı için önemli bir konumda bulunması bekleniyor.

<p>Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu da listede yer aldı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kazanılan şampiyonluklarda forma şansı bulan 20 yaşındaki file bekçisi Şampiyonlar Ligi'nde de siyah-beyazlıların birinci kalecisi olması bekleniyor. Ersin Destanoğlu ile Avrupa'dan takımlar da yakından ilgileniyor.<br></p>

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu da listede yer aldı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kazanılan şampiyonluklarda forma şansı bulan 20 yaşındaki file bekçisi Şampiyonlar Ligi'nde de siyah-beyazlıların birinci kalecisi olması bekleniyor. Ersin Destanoğlu ile Avrupa'dan takımlar da yakından ilgileniyor.

<p>Milan forması giyen genç futbolcu Alexis Saelemaekers da kadroda yer aldı. 22 yaşındaki futbolcu son olarak Belçika Milli Takımı kadrosuna da davet edilmişti.</p>

Milan forması giyen genç futbolcu Alexis Saelemaekers da kadroda yer aldı. 22 yaşındaki futbolcu son olarak Belçika Milli Takımı kadrosuna da davet edilmişti.

<p>Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen 21 yaşındaki Maxence Lacroix de listede yer aldı. Genç savunmacı, Wolfsburg formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.<br></p>

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen 21 yaşındaki Maxence Lacroix de listede yer aldı. Genç savunmacı, Wolfsburg formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

<p>22 yaşındaki Noa Lang, Kicker tarafından damga vurabilecek genç yetenekler arasına girdi. Kanatlarda forma giyen genç futbolcu bu sezon 8 maçta 4 gol ve 4 asist üretti.<br></p>

22 yaşındaki Noa Lang, Kicker tarafından damga vurabilecek genç yetenekler arasına girdi. Kanatlarda forma giyen genç futbolcu bu sezon 8 maçta 4 gol ve 4 asist üretti.

<p>Sporting Lizbon altyapısında yetişen 20 yaşındaki genç futbolcu Goncalo Inacio, stoper pozisyonunda forma giyiyor. Beşiktaş'ın grubunda yer alan Sporting'in genç stoperinin turnuvaya damga vurması bekleniyor.</p>

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 20 yaşındaki genç futbolcu Goncalo Inacio, stoper pozisyonunda forma giyiyor. Beşiktaş'ın grubunda yer alan Sporting'in genç stoperinin turnuvaya damga vurması bekleniyor.

<p>Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen Jurrien Timber, Kicker tarafından Devler Ligi'ne damga vurabilecek genç yetenekler arasına aday gösterildi. 20 yaşındaki genç futbolcu bu sezon 4 resmi maçta şans buldu.<br></p>

Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen Jurrien Timber, Kicker tarafından Devler Ligi'ne damga vurabilecek genç yetenekler arasına aday gösterildi. 20 yaşındaki genç futbolcu bu sezon 4 resmi maçta şans buldu.

<p>RB Salzburg forması giyen 20 yaşındaki on numara Brenden Aarson da listeye dahil edildi. Genç futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 gol ve 1 asist üretti. Brenden Aarson, RB Salzburg'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında önemli rol oynadı.<br></p>

RB Salzburg forması giyen 20 yaşındaki on numara Brenden Aarson da listeye dahil edildi. Genç futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 gol ve 1 asist üretti. Brenden Aarson, RB Salzburg'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında önemli rol oynadı.

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