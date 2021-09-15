Ersin Destanoğlu, Kicker tarafından en iyi 11'e seçildi

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu da listede yer aldı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kazanılan şampiyonluklarda forma şansı bulan 20 yaşındaki file bekçisi Şampiyonlar Ligi'nde de siyah-beyazlıların birinci kalecisi olması bekleniyor. Ersin Destanoğlu ile Avrupa'dan takımlar da yakından ilgileniyor.

