Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bölge genelinde ise havanın parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun ise kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

