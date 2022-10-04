İstanbul'da 3-10 Ekim haftasında birbirinden güzel etkinlikler
Müze Gazhane'de arkeolojiden caza, dijital sanattan sinemaya, edebiyattan klasik müziğe kadar alanında uzman isimlerle bir araya gelip merak edilenlerin konuşulacağı 101 söyleşileri başladı.
Serinin ilk söyleşisi, Arkeolog Dr. Özgür Turak eşliğinde “Arkeoloji: Mitoloji ve İkonografi’’ konulu panel oldu.
Sonbahar-2022 sezonunun ilk haftasında Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde katılabileceğiniz ilk etkinlik, Ahmet Soysal'ın yürütücülüğünde Godard’ın Farkları.
İstanbul Edebiyat Evi'nde Godard'ı tanımlayan geniş uzama giriş niyetinde bir konuşma ve daha az bilinen filmlerinden kısa gösterimler eşliğinde gerçekleştirildi.
Moda Sahnesi'nde sezonun ikinci oyunu Eve Dönüşler, 4 Ekim'de başlıyor.
“Doğumun berbat bir olaydı.
Evet, hatırlamadığım için, affet beni.”
Oğulları Gustav’ın kaybolmasıyla birlikte onun öldüğüne inanan anne ve baba, bir gün oğulları Gustav’ın geri dönüşü ile hayatlarının artık normale döndüğüne inanmaya başlarlar.
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