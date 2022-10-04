İstanbul'da 3-10 Ekim haftasında birbirinden güzel etkinlikler

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 13:57
<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">Her zaman olduğu gibi bu hafta da İstanbul’un dört bir yanında birbirinden güzel etkinlikler sanatseverleri bekliyor. </span></p> <p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">İşte birbirinden güzel etkinlikler...</span></p>

Her zaman olduğu gibi bu hafta da İstanbul’un dört bir yanında birbirinden güzel etkinlikler sanatseverleri bekliyor. 

İşte birbirinden güzel etkinlikler...

<p><strong>Müze Gazhane'de</strong> arkeolojiden caza, dijital sanattan sinemaya, edebiyattan klasik müziğe kadar alanında uzman isimlerle bir araya gelip merak edilenlerin konuşulacağı 101 söyleşileri başladı.</p> <p>Serinin ilk söyleşisi,<strong> Arkeolog Dr. Özgür Turak</strong> eşliğinde <strong>“Arkeoloji: Mitoloji ve İkonografi’’</strong> konulu panel oldu.</p>

Müze Gazhane'de arkeolojiden caza, dijital sanattan sinemaya, edebiyattan klasik müziğe kadar alanında uzman isimlerle bir araya gelip merak edilenlerin konuşulacağı 101 söyleşileri başladı.

Serinin ilk söyleşisi, Arkeolog Dr. Özgür Turak eşliğinde “Arkeoloji: Mitoloji ve İkonografi’’ konulu panel oldu.

<p>Sonbahar-2022 sezonunun ilk haftasında <strong>Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde</strong> katılabileceğiniz ilk etkinlik, <strong>Ahmet Soysal'ın</strong> yürütücülüğünd<strong>e Godard’ın Farkları. </strong></p> <p>İstanbul Edebiyat Evi'nde Godard'ı tanımlayan geniş uzama giriş niyetinde bir konuşma ve daha az bilinen filmlerinden kısa gösterimler eşliğinde gerçekleştirildi.</p>

Sonbahar-2022 sezonunun ilk haftasında Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde katılabileceğiniz ilk etkinlik, Ahmet Soysal'ın yürütücülüğünde Godard’ın Farkları.

İstanbul Edebiyat Evi'nde Godard'ı tanımlayan geniş uzama giriş niyetinde bir konuşma ve daha az bilinen filmlerinden kısa gösterimler eşliğinde gerçekleştirildi.

<p>Geçtiğimiz Mart ayından beri süren<strong> İstanbul'un Sofrası</strong> gastronomi serisinin yeni sezonunu <strong>Vedat Ozan</strong> ile açılıyor.</p> <p>Dinleyicileri, lezzetin en önemli bileşenlerinden olan koku duyusunu coğrafyayla, kültürel değişimlerle, keşiflerle ele alarak tarihi bir yolculuğa çıkaracak.</p>

Geçtiğimiz Mart ayından beri süren İstanbul'un Sofrası gastronomi serisinin yeni sezonunu Vedat Ozan ile açılıyor.

Dinleyicileri, lezzetin en önemli bileşenlerinden olan koku duyusunu coğrafyayla, kültürel değişimlerle, keşiflerle ele alarak tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

<p><strong>Moda Sahnesi'nde</strong> sezonun ikinci oyunu <strong>Eve Dönüşler,</strong> 4 Ekim'de başlıyor.</p> <p style="text-align: center;"><em>“Doğumun berbat bir olaydı.</em></p> <p style="text-align: center;"><em>Evet, hatırlamadığım için, affet beni.”</em></p> <p>Oğulları Gustav’ın kaybolmasıyla birlikte onun öldüğüne inanan anne ve baba, bir gün oğulları Gustav’ın geri dönüşü ile hayatlarının artık normale döndüğüne inanmaya başlarlar.</p>

Moda Sahnesi'nde sezonun ikinci oyunu Eve Dönüşler, 4 Ekim'de başlıyor.

“Doğumun berbat bir olaydı.

Evet, hatırlamadığım için, affet beni.”

Oğulları Gustav’ın kaybolmasıyla birlikte onun öldüğüne inanan anne ve baba, bir gün oğulları Gustav’ın geri dönüşü ile hayatlarının artık normale döndüğüne inanmaya başlarlar.

<p><strong>Müze Gazhene'nin</strong> yeni konser sezonu başlıyor.</p> <p>Otopark -2. katın multidisipliner bir sahneye dönüştüğü <strong>Yerin Altında</strong> konser serisi yeni sezona rock grubu <strong>Malt</strong> ile başlıyor.</p>

Müze Gazhene'nin yeni konser sezonu başlıyor.

Otopark -2. katın multidisipliner bir sahneye dönüştüğü Yerin Altında konser serisi yeni sezona rock grubu Malt ile başlıyor.

<p><strong>Yaşar Kemal’den</strong> sonu hep umuda varan bir göç hikâyesi <strong>“Binboğalar Efsanesi”, Didem Çelenk’in</strong> anlatımı ve<strong> Mert Kopuz’u</strong>n müzikleriyle, Yaşar Kemal’in doğum gününde İstanbul Kitapçısı’nda dinleyicilerle buluşuyor.</p>

Yaşar Kemal’den sonu hep umuda varan bir göç hikâyesi “Binboğalar Efsanesi”, Didem Çelenk’in anlatımı ve Mert Kopuz’un müzikleriyle, Yaşar Kemal’in doğum gününde İstanbul Kitapçısı’nda dinleyicilerle buluşuyor.

<p><strong>Piyanist ve besteci Hüseyin Sermet,</strong> Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde 5 Ekim Çarşamba günü, AKM Tiyatro Salonunda hayranlarıyla buluşuyor. Keyifli piyano resitali için yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın.</p> <p>Biletler için<em> akmistanbul.gov.tr </em>ve <em>biletinial.com</em> adreslerimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.</p>

Piyanist ve besteci Hüseyin Sermet, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde 5 Ekim Çarşamba günü, AKM Tiyatro Salonunda hayranlarıyla buluşuyor. Keyifli piyano resitali için yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın.

Biletler için akmistanbul.gov.tr ve biletinial.com adreslerimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul etkinlik konser kütüphane Tiyatro

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