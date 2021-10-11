Güven Yalçın, kulübün Youtube kanalında takımın enlerini açıkladı

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 20:22
<p>Beşiktaş'ın son maçlarda parylayan genç yıldızı Güven Yalçın, kulübün Youtube kanalına samimi açıklamalarda bulundu. Yalçın, takımın çeşitli konulardaki 'en'lerini açıkladı. İşte Güven Yalçın'ın sorulara verdiği cevaplar...</p>

Beşiktaş'ın son maçlarda parylayan genç yıldızı Güven Yalçın, kulübün Youtube kanalına samimi açıklamalarda bulundu. Yalçın, takımın çeşitli konulardaki 'en'lerini açıkladı. İşte Güven Yalçın'ın sorulara verdiği cevaplar...

<p>"En dakik futbolcu kim?"</p><p>Güven: Necip Uysal. Bazen erken geliyorum. Necip abinin arabası hep burada. Kahvaltıyı ilk o yapar. Ondan erken gelenini görmedim ben. Tesislerin de kapısını o açıyor galiba.</p>

"En dakik futbolcu kim?"

Güven: Necip Uysal. Bazen erken geliyorum. Necip abinin arabası hep burada. Kahvaltıyı ilk o yapar. Ondan erken gelenini görmedim ben. Tesislerin de kapısını o açıyor galiba.

<p>"En çok yemek yiyen futbolcu kim?"</p><p>Güven: Larin... Kahvaltıda 20 yumurta yiyor herhalde.</p>

"En çok yemek yiyen futbolcu kim?"

Güven: Larin... Kahvaltıda 20 yumurta yiyor herhalde.

<p>"En bonkör futbolcu kim?"</p><p>Güven: Oğuzhan abi. İlk geldiğimde 19 yaşındaydım, yalnızdım. Oğuzhan abi bana çok yardım etti. Hediyeler de verdi. Hiç unutamam...</p>

"En bonkör futbolcu kim?"

Güven: Oğuzhan abi. İlk geldiğimde 19 yaşındaydım, yalnızdım. Oğuzhan abi bana çok yardım etti. Hediyeler de verdi. Hiç unutamam...

<p>'En sessiz futbolcu?'</p><p>Güven: "Sanırım ben. Yalnız dolaşıyorum. Yalnız giyiniyorum. Yalnız oturuyorum. Topu da yalnız oynuyorum.</p>

'En sessiz futbolcu?'

Güven: "Sanırım ben. Yalnız dolaşıyorum. Yalnız giyiniyorum. Yalnız oturuyorum. Topu da yalnız oynuyorum.

<p>"En yetenekli futbolcu kim?"</p><p>Güven: "Quaresma... Çok yetenekliydi ve acayip şeyler yapıyordu. İlk geldiğimde takım Real Madrid gibiydi. Çok iyi oyuncular vardı. Adriano da çok acayipti. Sağ ayağıyla yaptıklarını, sol ayağıyla da yapabiliyordu."</p>

"En yetenekli futbolcu kim?"

Güven: "Quaresma... Çok yetenekliydi ve acayip şeyler yapıyordu. İlk geldiğimde takım Real Madrid gibiydi. Çok iyi oyuncular vardı. Adriano da çok acayipti. Sağ ayağıyla yaptıklarını, sol ayağıyla da yapabiliyordu."

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