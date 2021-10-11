Güven Yalçın, kulübün Youtube kanalında takımın enlerini açıkladı

"En yetenekli futbolcu kim?"

Güven: "Quaresma... Çok yetenekliydi ve acayip şeyler yapıyordu. İlk geldiğimde takım Real Madrid gibiydi. Çok iyi oyuncular vardı. Adriano da çok acayipti. Sağ ayağıyla yaptıklarını, sol ayağıyla da yapabiliyordu."