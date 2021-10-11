Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

11 Ekim 2021 Pazartesi, 19:22

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı belirtildi.

Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta sakatlıkları düzelen Pjanic ve Montero çalışmalara başladı.



Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pasın ardından yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

SAKATLAR GİDEREK AZALIYOR

N’Koudou ve Mehmet Topal’ın sakatlıkları ise sürüyor. Pjanic'in, Başakşehir maçından sonra oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasına kadar hazır olması beklenirken, N’Koudou ve Mehmet Topal’ın tedaviler ise yaklaşık 10 gün daha devam edecek.





