Son dakika: İstanbul'da 84 milyon lira değerinde taklit ürün ele geçirildi

ANKA
25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:28
<p>İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin taklitlerini piyasaya süren sahtecilere karşı Fatih ve Esenler'de 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.<br data-mce-bogus="1"></p>

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin taklitlerini piyasaya süren sahtecilere karşı Fatih ve Esenler'de 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

<p>Adreslerde yapılan aramalarda piyasada bilinen ünlü markaların taklidi 36 bin 92 kablosuz kulaklık, 425 cep telefonu bataryası, 381 telefon kapağı ve 122 telefon ekranı ele geçirildi.<br data-mce-bogus="1"></p>

Adreslerde yapılan aramalarda piyasada bilinen ünlü markaların taklidi 36 bin 92 kablosuz kulaklık, 425 cep telefonu bataryası, 381 telefon kapağı ve 122 telefon ekranı ele geçirildi.

<p>Taklit ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 84 milyon 421 bin 710 lira civarında olduğu belirtildi.<br data-mce-bogus="1"></p>

Taklit ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 84 milyon 421 bin 710 lira civarında olduğu belirtildi.

<p><strong>GÖZALTINA ALINDI</strong></p><p>ANKA'dan Edda Sönmez'in haberine göre, ele geçirilen ürünlerin çoğunun ses kalitesinin vasatın altında olduğu, bazı ürünlerde yapılan kontrollerde, kullanıcının işitme kaybına uğramasına neden olacak şekilde maksimum ses seviyesi, mevcut 10 desibel standardını aştığı tespit edildi.</p>

GÖZALTINA ALINDI

ANKA'dan Edda Sönmez'in haberine göre, ele geçirilen ürünlerin çoğunun ses kalitesinin vasatın altında olduğu, bazı ürünlerde yapılan kontrollerde, kullanıcının işitme kaybına uğramasına neden olacak şekilde maksimum ses seviyesi, mevcut 10 desibel standardını aştığı tespit edildi.

<p>Olayla ilgili M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Olayla ilgili M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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