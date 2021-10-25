Son dakika: İstanbul'da 84 milyon lira değerinde taklit ürün ele geçirildi

GÖZALTINA ALINDI

ANKA'dan Edda Sönmez'in haberine göre, ele geçirilen ürünlerin çoğunun ses kalitesinin vasatın altında olduğu, bazı ürünlerde yapılan kontrollerde, kullanıcının işitme kaybına uğramasına neden olacak şekilde maksimum ses seviyesi, mevcut 10 desibel standardını aştığı tespit edildi.