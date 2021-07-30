<p>Süper Lig'de 2019/20 sezonunda Trabzonspor forması giyen ve geçtiğimiz sezon RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ile Roma'nın ilgilendiği ifade edildi.</p>
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Süper Lig'de 2019/20 sezonunda Trabzonspor forması giyen ve geçtiğimiz sezon RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ile Roma'nın ilgilendiği ifade edildi.

<p>La Gazetta della Sport ve Bild'de yer alan haberlerde, Jose Mourinho'nun Sörloth'u Roma'ya istediği ve görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.</p>
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La Gazetta della Sport ve Bild'de yer alan haberlerde, Jose Mourinho'nun Sörloth'u Roma'ya istediği ve görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.

<p>Transfer döneminde Türkiye'ye döneceği iddia edilen Sörloth için Roma'nın 15 milyon Avro ödeyebileceği ve 25 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'e dönmesinin zor olduğu kaydedildi.</p>
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Transfer döneminde Türkiye'ye döneceği iddia edilen Sörloth için Roma'nın 15 milyon Avro ödeyebileceği ve 25 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'e dönmesinin zor olduğu kaydedildi.

<p>Trabzonspor formasıyla 45 maçta forma giyen ve 33 gol kaydeden Norveçli golcü, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da takımına 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.&nbsp;</p>
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Trabzonspor formasıyla 45 maçta forma giyen ve 33 gol kaydeden Norveçli golcü, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da takımına 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı. 

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