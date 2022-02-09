Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

İHA
09 Şubat 2022 Çarşamba, 09:46
Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

Kolombiya’nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) ise toprak kaymalarının yol açtığı faciada şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve kayıplar olduğunu duyurdu.

Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

Taşan bir nehre yakın bölgelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere taşındı. Ölü sayısının artmasından korkulan kentte arama-kurtarma çalışmaları polis, sivil savunma, ordu, itfaiye ve Devlet Afet Risk Yönetimi Dairesi’nden arama kurtarma personeli ile birlikte sürüyor.

Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

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