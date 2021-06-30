<p>Alman ekibi Leipzig, adı Türkiye transfer gündeminden düşmeyen Alexander Sörloth için kararını verdi.&nbsp;</p>
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Alman ekibi Leipzig, adı Türkiye transfer gündeminden düşmeyen Alexander Sörloth için kararını verdi. 

<p>Bild'in haberine göre Portekizli golcü Andre Silva'yı kadrosuna katmayı hedefleyen Leipzig Sörloth'u başka bir takıma kiralayabilir.&nbsp;</p>
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Bild'in haberine göre Portekizli golcü Andre Silva'yı kadrosuna katmayı hedefleyen Leipzig Sörloth'u başka bir takıma kiralayabilir. 

<p>Trabzonspor'da oynadığı futbolla dikkat çeken Sörloth'un adı Karadeniz ekibinin yanı sıra gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş ile de anılıyor.&nbsp;</p>
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Trabzonspor'da oynadığı futbolla dikkat çeken Sörloth'un adı Karadeniz ekibinin yanı sıra gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş ile de anılıyor. 

<p>Norveçli golcü bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 37 maçta 6 gol atıp 3 asist üretti.&nbsp;</p>
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Norveçli golcü bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 37 maçta 6 gol atıp 3 asist üretti. 

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