Merih Demiral, performansıyla Devler Ligi'nin zirvesinde

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 20:39
<p>UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İtalya'nın Atalanta takımı, ilk maçta Manchester United'ı 2-1 yenerek dikkat çeken İsviçre'nin Young Boys takımını 1-0 yendi.&nbsp;</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İtalya'nın Atalanta takımı, ilk maçta Manchester United'ı 2-1 yenerek dikkat çeken İsviçre'nin Young Boys takımını 1-0 yendi. 

<p>Atalanta'nın golü, 68. dakikada Matteo Pessina'dan geldi. Messina, Atalanta formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk İtalyan oyuncu olurken; milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.&nbsp;</p>

Atalanta'nın golü, 68. dakikada Matteo Pessina'dan geldi. Messina, Atalanta formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk İtalyan oyuncu olurken; milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. 

<p>Sezon başında Atalanta'nın Juventus'tan 30 milyon Avro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Merih Demiral, karşılaşmadaki müdahaleleriyle dikkat çekti. 23 yaşındaki stoper, karşılaşma boyunca rakip takım ileri uç elemanlarına karşı dişe diş bir mücadele sergiledi.&nbsp;</p>

Sezon başında Atalanta'nın Juventus'tan 30 milyon Avro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Merih Demiral, karşılaşmadaki müdahaleleriyle dikkat çekti. 23 yaşındaki stoper, karşılaşma boyunca rakip takım ileri uç elemanlarına karşı dişe diş bir mücadele sergiledi. 

<p>Merih, Young Boys karşısında 6 hava topu kazandı. Milli futbolcumuz bu istatistiğiyle Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında en çok hava topu kazanan ismi oldu.&nbsp;</p>

Merih, Young Boys karşısında 6 hava topu kazandı. Milli futbolcumuz bu istatistiğiyle Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında en çok hava topu kazanan ismi oldu. 

<p>Atalanta, Young Boys galibiyetiyle birlikte puanını 4 yaptı. Young Boys ise 3 puanda kaldı.</p>

Atalanta, Young Boys galibiyetiyle birlikte puanını 4 yaptı. Young Boys ise 3 puanda kaldı.

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