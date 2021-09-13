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Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Burak Elmas, "Duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olmuş Metin Oktay'ı rahmetle anıyorum. Camiamızın tüm bileşenleri burada. Hep beraber anmaya geldik. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Galatasaray, kendisinin yokluğunu doldurmakta zorlanıyor. Umarım her sene daha da kalabalıklaşarak burada vefa göstermek adına anma törenleri düzenleriz." ifadelerini kullandı.