Milan ve Inter, Eljif Elmas'ın peşinde

İtalyan basınında yer alan habere göre iki Milano ekibi Milan ve Inter, yaz transfer döneminde Elmas için transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Inter, Elmas'ı takımdan ayrılması beklenen Nicolas Barella'nın veliahtı olarak görüyor.

Milan'da da orta sahada Franck Kessie başta olmak üzere birkaç oyuncunun takımdan ayrılması halinde Elmas, buraya eklenebilir.