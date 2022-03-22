Milan ve Inter, Eljif Elmas'ın peşinde

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 10:25
<p>Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Eljif Elmas, Napoli'de bu sezon etkili bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, Serie A devinde dikkatleri üzerine çekmeye başardı.&nbsp;</p>

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Eljif Elmas, Napoli'de bu sezon etkili bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, Serie A devinde dikkatleri üzerine çekmeye başardı. 

<p>İtalyan basınında yer alan habere göre iki Milano ekibi Milan ve Inter, yaz transfer döneminde Elmas için transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Inter, Elmas'ı takımdan ayrılması beklenen Nicolas Barella'nın veliahtı olarak görüyor.</p><p>Milan'da da orta sahada Franck Kessie başta olmak üzere birkaç oyuncunun takımdan ayrılması halinde Elmas, buraya eklenebilir.</p>

İtalyan basınında yer alan habere göre iki Milano ekibi Milan ve Inter, yaz transfer döneminde Elmas için transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Inter, Elmas'ı takımdan ayrılması beklenen Nicolas Barella'nın veliahtı olarak görüyor.

Milan'da da orta sahada Franck Kessie başta olmak üzere birkaç oyuncunun takımdan ayrılması halinde Elmas, buraya eklenebilir.

<p>Napoli'nin Elmas'ı kolay kolay satmayacağının altı çizilirken, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in 35 milyon Euro'nun altındaki tekliflere olumlu yanıt vermeyeceği iddia edildi.</p>

Napoli'nin Elmas'ı kolay kolay satmayacağının altı çizilirken, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in 35 milyon Euro'nun altındaki tekliflere olumlu yanıt vermeyeceği iddia edildi.

<p>2019 yazında Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de 119 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, toplamda 10 gol atıp 8 de asist yaptı.</p>

2019 yazında Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de 119 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, toplamda 10 gol atıp 8 de asist yaptı.

<p>Kuzey Makedonyalı oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.</p><p>Napoli, Elmas'ı transfer etmek için Fenerbahçe'ye 16 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödedi.</p>

Kuzey Makedonyalı oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Napoli, Elmas'ı transfer etmek için Fenerbahçe'ye 16 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

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