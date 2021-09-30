Öksürük şikayetiyle gitti, akciğerinden çekirdek çıktı

Karabük’te Hatice Ulusoy (57) isimli kadın, öksürük şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde kadının akciğerlerinde bir cisim olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla alınan cismin kabak çekirdeği olduğu ortaya çıktı.