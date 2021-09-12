<p>Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk etti.&nbsp;</p>
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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk etti. 

<p>Sarı lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, maçın 41. dakikasında büyük bir hata yaptı.&nbsp;</p>
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Sarı lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, maçın 41. dakikasında büyük bir hata yaptı. 

<p>Topu ayağından kaçıran Altay Bayındır, Pedro Henrique'nin baskısının ardından yaptığı müdahale sonrasında hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.</p>
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Topu ayağından kaçıran Altay Bayındır, Pedro Henrique'nin baskısının ardından yaptığı müdahale sonrasında hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

<p>Penaltı vuruşunda topun başına geçen Pedro Henrique, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.</p>
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Penaltı vuruşunda topun başına geçen Pedro Henrique, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

<p>Rıdvan Dilmen Altay'ın hata yaptığı pozisyonu değerlendirdi ve "Altay'ın hatası oldu. Kendisini birebir uyardım ben. Babası yaşındayım ben. Basit oyna demiştim. Al verdin yakalanırsın. Daha önce de yakalandı. Güven fazla güvene geçince... Şımarıklık olmaz futbolda. Temiz oynayacaksın. Çok büyük kaleci adayı" sözlerine yer verdi.</p>
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Rıdvan Dilmen Altay'ın hata yaptığı pozisyonu değerlendirdi ve "Altay'ın hatası oldu. Kendisini birebir uyardım ben. Babası yaşındayım ben. Basit oyna demiştim. Al verdin yakalanırsın. Daha önce de yakalandı. Güven fazla güvene geçince... Şımarıklık olmaz futbolda. Temiz oynayacaksın. Çok büyük kaleci adayı" sözlerine yer verdi.

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