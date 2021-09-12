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Rıdvan Dilmen Altay'ın hata yaptığı pozisyonu değerlendirdi ve "Altay'ın hatası oldu. Kendisini birebir uyardım ben. Babası yaşındayım ben. Basit oyna demiştim. Al verdin yakalanırsın. Daha önce de yakalandı. Güven fazla güvene geçince... Şımarıklık olmaz futbolda. Temiz oynayacaksın. Çok büyük kaleci adayı" sözlerine yer verdi.
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