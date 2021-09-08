<p>Hollanda - Türkiye maçının ardından TRT'de açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in "asgari ücret" ile ilgili sözleri, sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.</p>
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Hollanda - Türkiye maçının ardından TRT'de açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in "asgari ücret" ile ilgili sözleri, sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

<p>Rıdvan Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadelerini kullandı. Dilmen'in bu sözleri, "Asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor?" sorusunu gündeme getirdi, tepkilere neden oldu.<br></p>
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Rıdvan Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadelerini kullandı. Dilmen'in bu sözleri, "Asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor?" sorusunu gündeme getirdi, tepkilere neden oldu.

<p>Bu tepkiler üzerine Rıdvan Dilmen, Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.İşte Dilmen'in konu ile ilgili attığı tweetler...</p>
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Bu tepkiler üzerine Rıdvan Dilmen, Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.İşte Dilmen'in konu ile ilgili attığı tweetler...

<p>"Benim dün akşam milli maç sonunda yaptığım yorumun saçma sapan yere&nbsp; çekildiğini şaşkınla okudum! Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız var (tabii ki bekar, evli, çocuklu farklı olmak üzere)."<br></p>
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"Benim dün akşam milli maç sonunda yaptığım yorumun saçma sapan yere  çekildiğini şaşkınla okudum! Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız var (tabii ki bekar, evli, çocuklu farklı olmak üzere)."

<p>"Ne kadar aldıklarını bilecek kadar insanımıza saygı gösterebilecek kadar milli bir kişiyim! 8 bin lira konusu alt yapılarda çalışan teknik adamlar için kullandığım cümleydi!! Ne dediğimi gayet iyi bildikleri halde manipüle edildiği için açıklama yapma gereksinimi duydum!!"<br></p>
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"Ne kadar aldıklarını bilecek kadar insanımıza saygı gösterebilecek kadar milli bir kişiyim! 8 bin lira konusu alt yapılarda çalışan teknik adamlar için kullandığım cümleydi!! Ne dediğimi gayet iyi bildikleri halde manipüle edildiği için açıklama yapma gereksinimi duydum!!"

<p>"Şenol Güneş dahil hayatımda kimsenin kazandığı para benim gündemimde olmadı! Olmaz da! Allah herkese önce sağlık, sonra istediği kadar para versin, helalse! ki ! Şenol hocanın kazandığı anasının ak sütü gibi helal olsun."<br></p>
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"Şenol Güneş dahil hayatımda kimsenin kazandığı para benim gündemimde olmadı! Olmaz da! Allah herkese önce sağlık, sonra istediği kadar para versin, helalse! ki ! Şenol hocanın kazandığı anasının ak sütü gibi helal olsun."

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x840ns8" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x840ns8" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"> </iframe></div><p>"Rabbim de inşaallah asgari ücretin 8 bin lira olduğu günleri görmek nasip etsin. Herkese sevgi, saygılarımla..."</p>
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"Rabbim de inşaallah asgari ücretin 8 bin lira olduğu günleri görmek nasip etsin. Herkese sevgi, saygılarımla..."

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