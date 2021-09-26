Ryan Babel şarkı yayınladı; taraftardan tepki geldi

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 09:30
<p>Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, "Open Letter" adlı yeni rap şarkısını YouTube üzerinden yayınlandı. Şarkıyı beğenenlerin sayısı 2 binde kalırken, beğenmeyenlerin sayısı 10 bini buldu.</p>

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, "Open Letter" adlı yeni rap şarkısını YouTube üzerinden yayınlandı. Şarkıyı beğenenlerin sayısı 2 binde kalırken, beğenmeyenlerin sayısı 10 bini buldu.

<p>24 Eylül'de YouTube kanalından "Open Letter" adlı yeni rap şarkısını yayınlayan Ryan Babel, müzikseverlerden beklediği reaksiyonu alamadı.&nbsp;</p>

24 Eylül'de YouTube kanalından "Open Letter" adlı yeni rap şarkısını yayınlayan Ryan Babel, müzikseverlerden beklediği reaksiyonu alamadı. 

<p>Şarkıyı beğenmeyenlerin sayısının beğenenlere oranla çok yüksek olması dikkat çekti. Video klibin altına gelen "Abi hayallerinin peşinden koşarken topun peşinden koşmayı unutuyorsun" yorumuna ise beğeni yağdı.</p>

Şarkıyı beğenmeyenlerin sayısının beğenenlere oranla çok yüksek olması dikkat çekti. Video klibin altına gelen "Abi hayallerinin peşinden koşarken topun peşinden koşmayı unutuyorsun" yorumuna ise beğeni yağdı.

<p>Şarkıyı beğenmeyenlerin sayısının beğenenlere oranla çok yüksek olması dikkat çekti. Video klibin altına gelen "Abi hayallerinin peşinden koşarken topun peşinden koşmayı unutuyorsun" yorumuna ise beğeni yağdı.</p>

Şarkıyı beğenmeyenlerin sayısının beğenenlere oranla çok yüksek olması dikkat çekti. Video klibin altına gelen "Abi hayallerinin peşinden koşarken topun peşinden koşmayı unutuyorsun" yorumuna ise beğeni yağdı.

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