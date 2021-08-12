<p>Süper Lig'de 90 günlük hasret sona eriyor.&nbsp; 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlıyor. 63 yıllık Süper Lig, bu sezon 20 takımlı oynanacak. İşte takımların Süper Lig kariyerleri:<br></p>
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Süper Lig'de 90 günlük hasret sona eriyor.  2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlıyor. 63 yıllık Süper Lig, bu sezon 20 takımlı oynanacak. İşte takımların Süper Lig kariyerleri:

<p><strong>Beşiktaş</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1903</p><p>Renkleri: Siyah-beyaz</p><p>Kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi</p><p>Teknik direktör: Sergen Yalçın</p><p>Stadı: Vodafone Park Stadyumu (42 bin 590)</p><p>Sezon: 64. sezonu</p><p>En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)</p><p>En kötü derecesi: 11. (2 kez)</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)</p><p>En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)</p>
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Beşiktaş

Kuruluş yılı: 1903

Renkleri: Siyah-beyaz

Kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi

Teknik direktör: Sergen Yalçın

Stadı: Vodafone Park Stadyumu (42 bin 590)

Sezon: 64. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)

En kötü derecesi: 11. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)

<p><strong>Fenerbahçe</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1907</p><p>Renkleri: Sarı-lacivert</p><p>Kulüp başkanı: Ali Koç</p><p>Teknik direktör: Vitor Pereira</p><p>Stadı: Ülker Stadyumu (47 bin 834)</p><p>Sezon: 64. sezonu</p><p>En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)</p><p>En kötü derecesi: 10.</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)</p><p>En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)</p>
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Fenerbahçe

Kuruluş yılı: 1907

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkanı: Ali Koç

Teknik direktör: Vitor Pereira

Stadı: Ülker Stadyumu (47 bin 834)

Sezon: 64. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)

En kötü derecesi: 10.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)

<p><strong>Galatasaray&nbsp;</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1905</p><p>Renkleri: Sarı-kırmızı</p><p>Kulüp başkanı: Burak Elmas</p><p>Teknik direktör: Fatih Terim</p><p>Stadı: Türk Telekom Stadyumu (52 bin 223)</p><p>Sezon: 64. sezonu</p><p>En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez)</p><p>En kötü derecesi: 11.</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)</p><p>En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)</p>
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Galatasaray 

Kuruluş yılı: 1905

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Burak Elmas

Teknik direktör: Fatih Terim

Stadı: Türk Telekom Stadyumu (52 bin 223)

Sezon: 64. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez)

En kötü derecesi: 11.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

<p><strong>Trabzonspor</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1967</p><p>Renkleri: Bordo-mavi</p><p>Kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu</p><p>Teknik direktör: Abdullah Avcı</p><p>Stadı: Medical Park Stadyumu (40 bin 782)</p><p>Sezon: 48. sezonu</p><p>En iyi derecesi: Şampiyon (6 kez)</p><p>En kötü derecesi: 14.</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)</p><p>En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)</p>
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Trabzonspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-mavi

Kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu

Teknik direktör: Abdullah Avcı

Stadı: Medical Park Stadyumu (40 bin 782)

Sezon: 48. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (6 kez)

En kötü derecesi: 14.

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)

En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)

<p><strong>İstanbul Başakşehir&nbsp;</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1990/2014</p><p>Renkleri: Turuncu-lacivert</p><p>Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ</p><p>Teknik direktör: Aykut Kocaman</p><p>Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)</p><p>Sezon: 14. sezonu</p><p>En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)</p><p>En kötü derecesi: 1 kez küme düştü</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)</p><p>En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor ve Konyaspor)</p>
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İstanbul Başakşehir 

Kuruluş yılı: 1990/2014

Renkleri: Turuncu-lacivert

Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ

Teknik direktör: Aykut Kocaman

Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)

Sezon: 14. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor ve Konyaspor)

<p><strong>Sivasspor</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1967</p><p>Renkleri: Kırmızı-beyaz</p><p>Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz</p><p>Teknik direktör: Rıza Çalımbay</p><p>Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)</p><p>Sezon: 16. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 2.</p><p>En kötü derecesi: 1 kez küme düştü</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor ve Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)</p><p>En gollü maçı: 5-3 (Göztepe), 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)</p>
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Sivasspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)

Sezon: 16. sezonu

En iyi derecesi: 2.

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor ve Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)

En gollü maçı: 5-3 (Göztepe), 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)

<p><strong>Yeni Malatyaspor</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1986</p><p>Renkleri: Sarı-siyah</p><p>Kulüp başkanı: Adil Gevrek</p><p>Teknik direktör: İrfan Buz</p><p>Stadı: Yeni Malatya (25 bin 745)</p><p>Sezon: 5. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 5.</p><p>En kötü derecesi: 16.</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Trabzonspor)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 4-0 (Çaykur Rizespor)</p><p>En gollü maçı: 4-4 (Sivasspor)</p>
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Yeni Malatyaspor

Kuruluş yılı: 1986

Renkleri: Sarı-siyah

Kulüp başkanı: Adil Gevrek

Teknik direktör: İrfan Buz

Stadı: Yeni Malatya (25 bin 745)

Sezon: 5. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 16.

En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Trabzonspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 4-0 (Çaykur Rizespor)

En gollü maçı: 4-4 (Sivasspor)

<p><strong>Konyaspor</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1981</p><p>Renkleri: Yeşil-beyaz</p><p>Kulüp başkanı: Fatih Özgökçen</p><p>Teknik direktör: İlhan Palut</p><p>Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)</p><p>Sezon: 21. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 3.</p><p>En kötü derecesi: 3 kez küme düştü</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)</p><p>En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor)</p>
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Konyaspor

Kuruluş yılı: 1981

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Fatih Özgökçen

Teknik direktör: İlhan Palut

Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)

Sezon: 21. sezonu

En iyi derecesi: 3.

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor)

<p><strong>Kayserispor</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1966</p><p>Renkleri: Sarı-kırmızı</p><p>Kulüp başkanı: Berna Gözbaşı</p><p>Teknik direktör: Yalçın Koşukavak</p><p>Stadı: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)</p><p>Sezon: 26. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 5. (4 kez)</p><p>En kötü derecesi: 6 kez küme düştü</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)</p><p>En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor)</p>
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Kayserispor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Berna Gözbaşı

Teknik direktör: Yalçın Koşukavak

Stadı: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)

Sezon: 26. sezonu

En iyi derecesi: 5. (4 kez)

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor)

<p><strong>Fatih Karagümrük</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1926</p><p>Renkleri: Kırmızı-siyah</p><p>Kulüp başkanı: Süleyman Hurma</p><p>Teknik direktör: Francesco Farioli</p><p>Stadı: Atatürk Olimpiyat (76 bin 761)</p><p>Sezon: 8. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 8. (2 kez)</p><p>En kötü derecesi: 2 kez küme düştü</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş ve Kocaelispor)</p><p>En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 3-4 (Kasımpaşa)</p>
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Fatih Karagümrük

Kuruluş yılı: 1926

Renkleri: Kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Süleyman Hurma

Teknik direktör: Francesco Farioli

Stadı: Atatürk Olimpiyat (76 bin 761)

Sezon: 8. sezonu

En iyi derecesi: 8. (2 kez)

En kötü derecesi: 2 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş ve Kocaelispor)

En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 3-4 (Kasımpaşa)

<p><strong>Kasımpaşa</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1921</p><p>Renkleri: Lacivert-beyaz</p><p>Kulüp başkanı: Turgay Ciner</p><p>Teknik direktör: Şenol Can</p><p>Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 856)</p><p>Sezon: 18. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 6. (2 kez)</p><p>En kötü derecesi: 3 kez küme düştü</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)</p><p>En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor)</p>
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Kasımpaşa

Kuruluş yılı: 1921

Renkleri: Lacivert-beyaz

Kulüp başkanı: Turgay Ciner

Teknik direktör: Şenol Can

Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 856)

Sezon: 18. sezonu

En iyi derecesi: 6. (2 kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)

En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor)

<p><strong>Hatayspor</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1967</p><p>Renkleri: Bordo-beyaz</p><p>Kulüp başkanı: Nihat Tazearslan</p><p>Teknik direktör: Ömer Erdoğan</p><p>Stadı: Yeni Hatay (25 bin)</p><p>Sezon: 2. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 6.</p><p>En kötü derecesi: 6.</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Antalyaspor)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Beşiktaş)</p><p>En gollü maçı: 7-0 (Beşiktaş)</p>
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Hatayspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-beyaz

Kulüp başkanı: Nihat Tazearslan

Teknik direktör: Ömer Erdoğan

Stadı: Yeni Hatay (25 bin)

Sezon: 2. sezonu

En iyi derecesi: 6.

En kötü derecesi: 6.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Antalyaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 7-0 (Beşiktaş)

<p><strong>Giresunspor</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1967</p><p>Renkleri: Yeşil-beyaz</p><p>Kulüp başkanı: Hakan Karaahmet</p><p>Teknik direktör: Hakan Keleş</p><p>Stadı: Çotanak Spor Kompleksi (22 bin 28)</p><p>Sezon: 7. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 6.</p><p>En kötü derecesi: 1 kez küme düştü</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 3-0 (Samsunspor, Adanaspor, Kayserispor)</p><p>En farklı skorlu yenilgileri: 6-2 (Eskişehirspor), 5-1 (Göztepe, Altay), 4-0 (Galatasaray)</p><p>En gollü maçı: 2-6 (Eskişehirspor)</p>
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Giresunspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Hakan Karaahmet

Teknik direktör: Hakan Keleş

Stadı: Çotanak Spor Kompleksi (22 bin 28)

Sezon: 7. sezonu

En iyi derecesi: 6.

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 3-0 (Samsunspor, Adanaspor, Kayserispor)

En farklı skorlu yenilgileri: 6-2 (Eskişehirspor), 5-1 (Göztepe, Altay), 4-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 2-6 (Eskişehirspor)

<p><strong>Gaziantep FK</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1988</p><p>Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah</p><p>Kulüp başkanı: Cevdet Akınal</p><p>Teknik direktör: Erol Bulut</p><p>Stadı: Kalyon (33 bin 502)</p><p>Sezon: 3. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 8.</p><p>En kötü derecesi: 9.</p><p>En farklı skorlu galibiyetleri: 5-1 (Sivasspor), 4-0 (Kasımpaşa)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)</p><p>En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)</p>
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Gaziantep FK

Kuruluş yılı: 1988

Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Cevdet Akınal

Teknik direktör: Erol Bulut

Stadı: Kalyon (33 bin 502)

Sezon: 3. sezonu

En iyi derecesi: 8.

En kötü derecesi: 9.

En farklı skorlu galibiyetleri: 5-1 (Sivasspor), 4-0 (Kasımpaşa)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)

<p><strong>Alanyaspor</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1948</p><p>Renkleri: Turuncu-yeşil</p><p>Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu</p><p>Teknik direktör: Çağdaş Atan</p><p>Stadı: Bahçeşehir Okulları (10 bin 128)</p><p>Sezon: 6. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 5.</p><p>En kötü derecesi: 12. (2 kez)</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)</p><p>En gollü maçı: 5-2 (Çaykur Rizespor), 4-3 (Gaziantepspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü)</p>
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Alanyaspor

Kuruluş yılı: 1948

Renkleri: Turuncu-yeşil

Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu

Teknik direktör: Çağdaş Atan

Stadı: Bahçeşehir Okulları (10 bin 128)

Sezon: 6. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 12. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 5-2 (Çaykur Rizespor), 4-3 (Gaziantepspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü)

<p><strong>Göztepe</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1925</p><p>Renkleri: Sarı-kırmızı</p><p>Kulüp başkanı: Mehmet Sepil</p><p>Teknik direktör: Ünal Karaman</p><p>Stadı: Gürsel Aksel (19 bin 713)</p><p>Sezon: 30. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 3.</p><p>En kötü derecesi: 5 kez küme düştü</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Beşiktaş)</p><p>En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)</p>
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Göztepe

Kuruluş yılı: 1925

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Mehmet Sepil

Teknik direktör: Ünal Karaman

Stadı: Gürsel Aksel (19 bin 713)

Sezon: 30. sezonu

En iyi derecesi: 3.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy

En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)

<p><strong>Adana Demirspor</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1940</p><p>Renkleri: Mavi-lacivert</p><p>Kulüp başkanı: Murat Sancak</p><p>Teknik direktör: Samet Aybaba</p><p>Stadı: Yeni Adana (33 bin)</p><p>Sezon: 18. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 6.</p><p>En kötü derecesi: 5 kez küme düştü</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Sakaryaspor)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 10-0 (Beşiktaş)</p><p>En gollü maçı: 2-9 (Galatasaray)</p>
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Adana Demirspor

Kuruluş yılı: 1940

Renkleri: Mavi-lacivert

Kulüp başkanı: Murat Sancak

Teknik direktör: Samet Aybaba

Stadı: Yeni Adana (33 bin)

Sezon: 18. sezonu

En iyi derecesi: 6.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Sakaryaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 10-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 2-9 (Galatasaray)

<p><strong>Antalyaspor</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1966</p><p>Renkleri: Kırmızı-beyaz</p><p>Kulüp başkanı: Aziz Çetin</p><p>Teknik direktör: Ersun Yanal</p><p>Stadı: Antalya (32 bin 537)</p><p>Sezon: 26. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 5.</p><p>En kötü derecesi: 5 kez küme düştü</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)</p><p>En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)</p>
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Antalyaspor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Aziz Çetin

Teknik direktör: Ersun Yanal

Stadı: Antalya (32 bin 537)

Sezon: 26. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)

<p><strong>Altay</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1913</p><p>Renkleri: Siyah-beyaz</p><p>Kulüp başkanı: Özgür Ekmekçioğlu</p><p>Teknik direktör: Mustafa Denizli</p><p>Stadı: Bornova Aziz Kocaoğlu (9 bin 138)</p><p>Sezon: 42. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 3. (2 kez)</p><p>En kötü derecesi: 4 kez küme düştü</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Diyarbakırspor)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Galatasaray)</p><p>En gollü maçı: 8-1 (Diyarbakırspor), 1-8 (Galatasaray)</p>
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Altay

Kuruluş yılı: 1913

Renkleri: Siyah-beyaz

Kulüp başkanı: Özgür Ekmekçioğlu

Teknik direktör: Mustafa Denizli

Stadı: Bornova Aziz Kocaoğlu (9 bin 138)

Sezon: 42. sezonu

En iyi derecesi: 3. (2 kez)

En kötü derecesi: 4 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Diyarbakırspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Galatasaray)

En gollü maçı: 8-1 (Diyarbakırspor), 1-8 (Galatasaray)

<p><strong>Çaykur Rizespor</strong></p><p>Kuruluş yılı: 1953</p><p>Renkleri: Mavi-yeşil</p><p>Kulüp başkanı: Tahir Kıran</p><p>Teknik direktör: Bülent Uygun</p><p>Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332)</p><p>Sezon: 21. sezonu</p><p>En iyi derecesi: 5.</p><p>En kötü derecesi: 5 kez küme düştü</p><p>En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor)</p><p>En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş)</p><p>En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)</p>
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Çaykur Rizespor

Kuruluş yılı: 1953

Renkleri: Mavi-yeşil

Kulüp başkanı: Tahir Kıran

Teknik direktör: Bülent Uygun

Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332)

Sezon: 21. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş)

En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)

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