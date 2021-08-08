<p>Türkiye güne Balıkesir'den gelen acı haberle uyandı. Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Acı haberi Balıkesir Valiliği duyurdu.</p>
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Türkiye güne Balıkesir'den gelen acı haberle uyandı. Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Acı haberi Balıkesir Valiliği duyurdu.

<p>Süper Lig kulüpleri Balıkesir'de yaşanan kaza sonucu yaşamını yitirenlere dair paylaşımda bulundu.</p><p>İşte o paylaşımlar:&nbsp;</p>
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Süper Lig kulüpleri Balıkesir'de yaşanan kaza sonucu yaşamını yitirenlere dair paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşımlar: 

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