Tabancalı futbolcusunun lisansını yırtıp, takımla ilişiğini kesti

'KİM OLSA KORKUYU YAŞAR'

Samanlıspor Futbolcusu Hamza Tekinalp ise, "Maç sırasında top kaleye giderken omzum kaleciye çarptı. O sırada kaleci bana dönerek ağır bir küfretti. Ben de 'Neden küfrediyorsun?' deyince saldırdı. Boğazıma yapıştı. Ben de kendimi korumak için onu ittim. Diğer oyuncular araya girerek bizi ayırdılar. Ardından, hakem ikimize de kırmızı kart gösterdi. Ben de soyunma odasına giderken arkamdan geliyordu. Özür dileyecek, diye düşündüm. Halbuki yine saldırmak için geliyormuş. Orada bana tehditlerde bulundu. Soyunma odasına gittim. Ben soyunma odasındayken olanlar olmuş. Silahla gelmiş. Ben silahı görmedim ama Mustafa başkan görmüş. Kim olsa korkuyu yaşar" dedi.