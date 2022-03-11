Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar
"SPOR SAĞLIKTIR, DENİZ ŞİFADIR"
Buz gibi havada denize giren Ramazan Değer, "Yine her zaman olduğu gibi Kız Kulesi'nde yüzmeye geldik. Sarayburnu Fatihleri olarak 365 gün denize giriyoruz. Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz. Bu güne kadar, soğuk havada denize girdiğimiz için hiçbir zaman hastaneye gitmedik. Spor sağlıktır, deniz şifadır" diye konuştu.
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