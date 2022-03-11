Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar

IHA
11 Mart 2022 Cuma, 10:26
Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar

Karlı havada soğuğa aldırış etmeyen bir grup vatandaş, Üsküdar Salacak Sahili'nde denize atlayıp, dakikalarca yüzdü.

Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kar yağışı, etkili olmaya devam ediyor.

Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar

Anadolu Yakası ilçelerinde de yoğun kar yağışı sürerken, cadde ve sokaklar adeta beyaza büründü.

Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar

BUZ GİBİ HAVADA DENİZE ATLADILAR

Sıcaklıkların eksi seviyeye ulaştığı kentte soğuğa aldırış etmeyen, 'Sarayburnu Fatihleri' adını verdikleri bir grup vatandaş, Üsküdar Salacak Sahili'nden denize atladı.

Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar

Suya atlayan vatandaşlar, kar yağışı altında dakikalarca yüzdü. Kız Kulesi'ne karşı buz gibi havada boğazda yüzen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar

"SPOR SAĞLIKTIR, DENİZ ŞİFADIR"

Buz gibi havada denize giren Ramazan Değer, "Yine her zaman olduğu gibi Kız Kulesi'nde yüzmeye geldik. Sarayburnu Fatihleri olarak 365 gün denize giriyoruz. Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz. Bu güne kadar, soğuk havada denize girdiğimiz için hiçbir zaman hastaneye gitmedik. Spor sağlıktır, deniz şifadır" diye konuştu.

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